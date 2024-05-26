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Игнатьев считает Тюкавина лучшим игроком сезона в РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал лучшего игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
Игнатьев считает Тюкавина лучшим игроком сезона в РПЛ
  • РИА Новости

«Тюкавин хорошо встраивается в игру, и не просто одиночка-голеадор, а именно футболист, работающий на команду. Поэтому я бы определил его как одного из лучших», — цитирует Игнатьева Euro-Football.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».

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