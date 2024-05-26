Смолов ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Обсуждали, но конкретику оставили до завершения чемпионата. Поэтому пока без новостей», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Накануне «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1 и не упустило чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Смолов за свою карьеру пять раз становился бронзовым призёром чемпионатов России и один раз выиграл серебряные медали РПЛ.

Ранее Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.