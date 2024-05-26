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Смолов ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал возможное продление контракта с клубом.
Смолов ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»
  • РИА Новости

«Обсуждали, но конкретику оставили до завершения чемпионата. Поэтому пока без новостей», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Накануне «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1 и не упустило чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). 

Смолов за свою карьеру пять раз становился бронзовым призёром чемпионатов России и один раз выиграл серебряные медали РПЛ.

Ранее Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

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