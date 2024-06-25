Депутат Колунов призвал сделать обязательной сдачу норм ГТО для студентов
- Gettyimages.ru
Как пояснил парламентарий, в рамках проведения встреч депутатов Госдумы с представителями трудовых коллективов образовательных организаций и с родителями обучающихся предложено внести изменения в законодательство и сделать обязательной сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися в российских вузах.
При этом он уточнил, что исключением будут те, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья.
«Полагаю, что именно ГТО выступало нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время», — подчеркнул Колунов.
По его мнению, введение данной нормы будет способствовать укреплению здоровья, гармоничному и всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма у российских студентов.
«На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы.