Депутат Колунов призвал сделать обязательной сдачу норм ГТО для студентов

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать обязательной сдачу нормативов ГТО для студентов российских вузов, за исключением тех, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья. Копия обращения на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

Как пояснил парламентарий, в рамках проведения встреч депутатов Госдумы с представителями трудовых коллективов образовательных организаций и с родителями обучающихся предложено внести изменения в законодательство и сделать обязательной сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися в российских вузах.

При этом он уточнил, что исключением будут те, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья.

«Полагаю, что именно ГТО выступало нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время», — подчеркнул Колунов.

По его мнению, введение данной нормы будет способствовать укреплению здоровья, гармоничному и всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма у российских студентов.

«На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы.