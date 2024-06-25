RT в Telegram
Подпишись

Депутат Колунов призвал сделать обязательной сдачу норм ГТО для студентов

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать обязательной сдачу нормативов ГТО для студентов российских вузов, за исключением тех, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья. Копия обращения на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
Депутат Колунов призвал сделать обязательной сдачу норм ГТО для студентов
  • Gettyimages.ru

Как пояснил парламентарий, в рамках проведения встреч депутатов Госдумы с представителями трудовых коллективов образовательных организаций и с родителями обучающихся предложено внести изменения в законодательство и сделать обязательной сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися в российских вузах.

При этом он уточнил, что исключением будут те, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья.

«Полагаю, что именно ГТО выступало нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время», — подчеркнул Колунов.

По его мнению, введение данной нормы будет способствовать укреплению здоровья, гармоничному и всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма у российских студентов.

«На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить