В России призвали ввести единую систему начисления баллов за ГТО при поступлении

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнула парламентарий, одним из наиболее действенных решений, направленных на развитие и популяризацию массового спорта в России, стало возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ещё одним стимулом к выполнению нормативов ГТО для молодёжи стало начисление дополнительных баллов при поступлении в высшее учебное заведение для лиц, имеющих бронзовый, серебряный или золотой знак отличия ГТО, добавила Лантратова.

Однако, по её словам, в настоящий момент, согласно порядку приёма на обучение по образовательным программам высшего образования, лицам, имеющим знак отличия ГТО, вузы обязаны начислить не менее двух дополнительных баллов из десяти возможных.

Более высокие баллы для обладателей знака отличия ГТО могут быть установлены по усмотрению образовательного учреждения, напомнила она.

В результате, по словам Лантратовой, сложилась несправедливая ситуация, при которой обладатели знаков отличия ГТО могут получить за своё достижение различное число дополнительных баллов в зависимости от решения администрации конкретного высшего учебного заведения.

Согласно инициативе, с целью популяризации систематических занятий спортом среди молодёжи при приёме в вузы может быть установлена единая система начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО.

Представляется, что обладатели бронзового знака отличия ГТО могут получать три дополнительных балла за индивидуальные достижения, обладатели серебряного знака отличия ГТО — пять дополнительных баллов и обладатели золотого знака ГТО — десять дополнительных баллов.

«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов для отличников ГТО при поступлении в вузы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова предложила дополнить КоАП статьёй «Оскорбление педагогического работника», а также увеличить размер штрафов за подобное деяние.