В России предложили увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП статьёй «Оскорбление педагогического работника», а также увеличить размер штрафов за подобное деяние. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Как подчеркнула парламентарий, участившаяся практика оскорбительного отношения к учителям, умаления их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для защиты педагогов, в том числе установления повышенной ответственности за указанные деяния.

По её словам, в целях реализации данной инициативы разрабатываются изменения в КоАП, дополняющие его статьёй 5.61.2 «Оскорбление педагогического работника».

Согласно инициативе Лантратовой, за публичное оскорбление педагогического работника при исполнении им обязанностей предлагается установить ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ или интернете, повлечёт наложение штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, предложила депутат.

«Важно отметить, что каждый случай данного правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса», — подчеркнула собеседница RT.

Она пояснила, что предложенная мера позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства учителей, их защиты, а также повысит общественное признание педагогических работников и их статус в российском обществе.

«С учётом изложенного прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП России новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова предложила создать федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование.