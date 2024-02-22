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В Госдуме предложили создать новую федеральную программу «Семейный дом»

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили создать новую федеральную программу «Семейный дом»
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметила напряжённую демографическую ситуацию и привела данные опубликованного в 2023 году исследования Российского государственного социального университета. Согласно этим данным, 45% российских семей назвали плохие жилищные условия главной причиной отказа от рождения детей в ближайшее время.

С целью улучшения жилищных условий многодетных семей и стимулирования рождаемости Лантратова предлагает создать федеральную программу «Семейный дом» для строительства жилых домов, в последующем предоставляемых многодетным семьям в пожизненное безвозмездное пользование.

Условия безвозмездного пользования предлагается прекращать лишь только после смерти обоих многодетных родителей или продлевать, если один из потомков также создал многодетную семью и проживает в указанном доме.

«На основании вышеизложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации федеральной программы «Семейный дом» и представить позицию правительства России по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее детский омбудсмен выступила за увеличение ясельных групп в детских садах.

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