Детский омбудсмен выступила за увеличение ясельных групп в детсадах

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова призвала к увеличению ясельных групп в детских садах, об этом она заявила, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы России по молодёжной политике и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Детский омбудсмен сообщила, что при анализе обращений от молодых и студенческих семей, поступивших в её адрес, основные касаются предоставления мест в яслях.

«Основные темы, которые поднимаются, — это предоставление мест в яслях, в школе, улучшение жилищных условий, помощь в покупке одежды и средств гигиены для новорождённых, многодетные молодые семьи волнует доступность дополнительного образования для детей», — сказала она, подчеркнув, что для молодых семей большим подспорьем стало бы увеличение ясельных групп в детских садах.

Омбудсмен отметила, что со своей стороны ратует за то, чтобы были либо квотированные места, либо возможность приоритетного определения детей в ясельные группы, когда есть молодые студенческие семьи, которым нужно отдать ребёнка в сад.

Уполномоченный по правам ребёнка также заявила, что поддерживает практику создания детских групп пребывания в высших учебных заведениях для детей студенток.