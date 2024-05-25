Смолов — о трансфере Сафонова в ПСЖ: Матвей мне подтвердил, что переход реален

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Матвей мне подтвердил, что переход реален. Про Тюкавина я такого не слышал», — цитирует Смолова Sport24.

Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшие дни голкипер подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма перехода составит €20 млн.

По информации источника, сделка по трансферу вратаря практически завершена. Стороны уладили все вопросы, клубы достигли окончательной договорённости.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Ранее Сафонов пошутил о возможном переходе в ПСЖ.