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Специалист Чантурия рассказал о признаках контрафактного кофе

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Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, по каким признакам можно определить то, что кофе контрафактный.
Специалист Чантурия рассказал о признаках контрафактного кофе
  • Gettyimages.ru

«Первое, что должно насторожить, — это очень низкая цена. Следующий признак — упаковка, которая отличается от привычной. Часто изготовители подделок стараются сэкономить на качестве картона, стеклянных банок, крышек, обёрточной ленты, цвет печати у них может не получиться, могут какие-то элементы отсутствовать, например клапан какой-нибудь», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, зёрна могут быть не того размера, может отличаться и вкус.

Как отметил Чантурия, необходимо обратиться в торговую организацию, которая продала поддельный кофе, а также в Роспотребнадзор.

Ранее врач-кардиолог, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» кандидат медицинских наук Юнона Хомицкая посоветовала не пить кофе за полчаса до измерения давления.

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