Погибшая при падении с парковки BMW в Краснодаре занималась сетевым бизнесом

Девушка Екатерина, погибшая вместе с мужчиной и ребёнком в результате падения автомобиля BMW с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра в Краснодаре, занималась сетевым бизнесом.

RT выяснил, что, занимаясь сетевым бизнесом, она представлялась «специалистом позитивной трансформации сознания». У неё было ИП, вместе с мужем Алексеем, отцом её сына, они проводили видеосеансы и снимали ролики о счастливой семье.

За рулём же упавшей машины, предположительно, был мужчина по имени Рафаэль А. (раньше его звали Романом, но шесть лет назад он сменил паспортные данные). Кем он приходился женщине с ребёнком, неясно.

Ранее Рафаэль работал в горадминистрации, а после — менеджером в ИП, выяснил RT. Мужчина владел центром для наркозависимых «Высота» в Краснодаре. За авто числится несколько штрафов и ДТП.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея», погибли трое, включая ребёнка.