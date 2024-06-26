Погибшая при падении с парковки BMW в Краснодаре занималась сетевым бизнесом
- RT
RT выяснил, что, занимаясь сетевым бизнесом, она представлялась «специалистом позитивной трансформации сознания». У неё было ИП, вместе с мужем Алексеем, отцом её сына, они проводили видеосеансы и снимали ролики о счастливой семье.
За рулём же упавшей машины, предположительно, был мужчина по имени Рафаэль А. (раньше его звали Романом, но шесть лет назад он сменил паспортные данные). Кем он приходился женщине с ребёнком, неясно.
Ранее Рафаэль работал в горадминистрации, а после — менеджером в ИП, выяснил RT. Мужчина владел центром для наркозависимых «Высота» в Краснодаре. За авто числится несколько штрафов и ДТП.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея», погибли трое, включая ребёнка.