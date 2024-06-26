Захарова: НАТО продолжит выгораживать Киев на фоне атаки на Севастополь
- РИА Новости
«Представители стран НАТО до последнего будут выгораживать преступный киевский режим, закрывать глаза на его зверства в отношении русских людей», — сказала она.
Данную позицию членов альянса она объяснила тем, что киевский режим «выполняет их приказ».
«Он реализует поставленную задачу, за которую получает колоссальные деньги», — отметила Захарова.
Ранее в сети опубликовали момент непосредственного падения частей ракеты ATACMS в море и на пляж в Севастополе.