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Захарова: НАТО продолжит выгораживать Киев на фоне атаки на Севастополь

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что страны — члены НАТО будут до конца пытаться выгородить киевские власти после атаки украинских военных на Севастополь с помощью американских ракет ATACMS.
Захарова: НАТО продолжит выгораживать Киев на фоне атаки на Севастополь
  • РИА Новости

«Представители стран НАТО до последнего будут выгораживать преступный киевский режим, закрывать глаза на его зверства в отношении русских людей», — сказала она.

Данную позицию членов альянса она объяснила тем, что киевский режим «выполняет их приказ».

«Он реализует поставленную задачу, за которую получает колоссальные деньги», — отметила Захарова.

Ранее в сети опубликовали момент непосредственного падения частей ракеты ATACMS в море и на пляж в Севастополе.

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