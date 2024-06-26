Семьям жертв теракта в Дагестане могут дополнительно выплатить по 5 млн рублей

Депутат Госдумы России от Дагестана Хизри Абакаров заявил, что сенатор от региона Сулейман Керимов намерен выплатить семьям погибших в результате теракта в республике по 5 млн рублей.

«Сулейман намерен выплатить семьям погибших по 5 млн рублей. Число погибших составило 21 человек. Материальную помощь получат и раненые в ходе ужасных событий», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Также, по его словам, Керимов взял на себя все расходы по восстановлению церкви и синагоги в Дербенте.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил 20 полицейских, противостоявших боевикам в Дагестане, орденами Мужества.

Также Путин наградил орденом Мужества погибшего в Дагестане протоиерея Николая Котельникова и медалью «За отвагу» охранника Михаила Вавилина.

По последним данным, число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21, среди них правоохранители и гражданские лица.