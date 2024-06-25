Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 полицейских, погибших в Дагестане

Российский президент Владимир Путин наградил 20 полицейских, противостоявших боевикам в Дагестане, орденами Мужества.

Об этом свидетельствует указ, выложенный на официальном портале опубликования правовых актов.

Отмечается, что 15 полицейских наградили орденами Мужества посмертно.

В президентском указе отмечается, что правоохранители награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки».

Также Путин наградил орденом Мужества погибшего в Дагестане протоиерея Николая Котельникова и медалью «За отвагу» охранника Михаила Вавилина.