Бойцы подразделения Южной группировки войск поразили три склада ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские бойцы подразделения Южной группировки войск поразили три полевых склада боеприпасов ВСУ.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 143-й пехотной бригад ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, ряд боевой техники, а также три полевых склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS за сутки.