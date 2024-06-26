В Мелитополе гражданку Украины задержали за призыв к терроризму

СК России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летней гражданки Украины, которая подозревается в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает ведомство.

По версии следствия, не позднее мая 2024 года подозреваемая в соцсетях оставляла комментарии о призывах к насилию против руководства России и военнослужащих.

«Женщина задержана, в отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в Москве арестовали мужчину за распространение фейков о российской армии.