В Мелитополе гражданку Украины задержали за призыв к терроризму

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СК России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летней гражданки Украины, которая подозревается в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает ведомство.
По версии следствия, не позднее мая 2024 года подозреваемая в соцсетях оставляла комментарии о призывах к насилию против руководства России и военнослужащих.
«Женщина задержана, в отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в Москве арестовали мужчину за распространение фейков о российской армии.