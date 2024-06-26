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Рябков призвал США не отмахиваться от сигналов по вопросу обмена заключёнными

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не должен отмахиваться от сигналов Москвы по вопросу обмена заключёнными.
Рябков призвал США не отмахиваться от сигналов по вопросу обмена заключёнными
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, он, в частности, отметил, что начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем является важным процессуальным этапом.

«Неоднократно мы подчёркивали, что администрация США, проявляющая такую заинтересованность и такую активность применительно к его судьбе, должна всё же серьёзно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам», — подчеркнул Рябков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По его словам, «нельзя говорить ни о каких сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину».

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