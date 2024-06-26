Рябков призвал США не отмахиваться от сигналов по вопросу обмена заключёнными

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не должен отмахиваться от сигналов Москвы по вопросу обмена заключёнными.

Как пишет РИА Новости, он, в частности, отметил, что начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем является важным процессуальным этапом.

«Неоднократно мы подчёркивали, что администрация США, проявляющая такую заинтересованность и такую активность применительно к его судьбе, должна всё же серьёзно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам», — подчеркнул Рябков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По его словам, «нельзя говорить ни о каких сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину».