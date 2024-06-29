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«Ушли от импортных комплектующих»: как развивается линейка бронеавтомобилей «Тайфун»

«Ремдизель» нарастил темпы выпуска санитарного автомобиля «Линза»

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Алексей Латышев
«Ремдизель» нарастил темпы выпуска санитарного автомобиля «Линза», заявил гендиректор предприятия Александр Захаров. По его словам, этого удалось добиться за счёт перехода на серийное шасси. Захаров также сообщил, что в машине были импортозамещены некоторые комплектующие. Санитарный автомобиль «Линза» относится к семейству броневиков «Тайфун». Ранее базовая модель этой линейки также была импортозамещена. Аналитики называют «Тайфун» успешным проектом, который помогает спасать жизни бойцов в зоне СВО.
«Ушли от импортных комплектующих»: как развивается линейка бронеавтомобилей «Тайфун»
  • Защищённый санитарный автомобиль «Линза» на 15-м Международном салоне «Комплексная безопасность — 2024»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Компания «Ремдизель» нарастила темпы выпуска санитарного бронеавтомобиля «Линза», сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Александр Захаров.

«Раньше шасси изготавливали самостоятельно на заводе, сейчас применяем автомобильно-базовое шасси, это нам дало скорость производства. Машина темповая, аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки», — рассказал он.

Захаров также отметил, что комплектующие для «Линзы» были импортозамещены, в результате чего «машина претерпела изменения».

«В прошлом году мы полностью поменяли её состав, ушли от импортных комплектующих. Машину упростили без потери тактико-технических характеристик. Машина в новом облике более простая и более понятная в эксплуатации», — заключил гендиректор «Ремдизеля».

  • Военнослужащий у защищённого санитарного автомобиля «Линза»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Напомним, защищённый санитарный автомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи в процессе транспортировки. Машина также может применяться для эвакуации пострадавших из зон массовых санитарных потерь и техногенных катастроф.

Кроме того, «Линза» используется для перевозки медицинского имущества и развёртывания на его базе медпункта батальона.

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По данным «Рособоронэкспорта», «Линза» базируется на шасси броневика «Тайфун-К53949» и обеспечивает противопульную и противоминную защиту экипажа.

Как отмечает обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец, санитарные автомобили типа «Линза» играют важную роль в системе медицинской помощи, обеспечивая перевозку больных и пострадавших.

«На таких машинах обычно установлен специальный медицинский инвентарь: носилки, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких и так далее. Всё это позволяет оказать необходимую помощь пациентам во время транспортировки в медицинское учреждение. Санитарные автомобили обеспечивают для этого необходимую среду», — пояснил специалист в беседе с RT.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Бутырин подчеркнул, что после импортозамещения все ключевые узлы для «Линзы» теперь поставляются российскими производителями.

«Все компоненты трансмиссии, двигатели и так далее — всё делается у нас. У нашей автомобильной промышленности, особенно в военной сфере, с этим не возникает никаких проблем», — сказал эксперт в комментарии RT.

«Феникс» вместо «Тайфуна»

Помимо «Линзы», ранее процесс импортозамещения прошёл базовый автомобиль линейки «Тайфун» — броневик «Тайфун-К53949». В новом виде он получил название «Феникс». 9 мая 2024 года обе обновлённые машины впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.  

Как и «Линза», «Феникс» получил серийное шасси, за счёт чего была снижена общая стоимость машины и увеличена скорость её сборки.

  • Бронеавтомобиль «Феникс» (на первом плане) и санитарные бронеавтомобили «Линза» на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Бронеавтомобиль предназначен для перевозки личного состава и военных грузов. Технические характеристики «Феникса» пока не публиковались в открытом доступе, однако известно, что в базовом варианте «Тайфун» был рассчитан на перевозку десяти человек (экипаж и десант).

Сидения броневика оснащены подвесной системой крепления к крыше, а также элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы. Это позволяет снизить негативные воздействия на военных при подрыве взрывного устройства эквивалентом 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем машины, говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

Кузов «Тайфуна» защищает бойцов от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Машина оснащается дизельными двигателями мощностью 350 или 450 л. с. и автоматической трансмиссией. «Тайфун» способен развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч и проходить без дозаправки до 1 тыс. км. Кроме того, бронемашины «Ремдизеля» могут без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,5 м и подниматься по склонам с углом 30 градусов.

В распоряжении экипажа «Тайфуна» имеется бортовая информационно-управляющая система, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, круговой видеообзор, комплекс средств снижения заметности и автоматическая установка пожаротушения.

«Это отличные автомобили»

Стоит отметить, что конструкторы изначально закладывали в проект «Тайфун» возможность создания на его базе автомобилей различного назначения. Одним из примеров таких спецмашин является «Тайфун-ВДВ». От базовой модели он отличается усиленным бронекорпусом, необходимым для безопасного десантирования парашютным способом.

«Тайфун-ВДВ» может оснащаться различным вооружением, включая дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой со спаренным с ней 7,62-мм пулемётом.

  • Защищённый автомобиль «Тайфун-ПВО» на репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабине
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

На базе «Тайфуна» был также создан самоходный 82-мм миномёт «Дрок». Его орудие оборудовано современной системой управления огнём, производящей необходимые для стрельбы вычисления. Все операции при подготовке к выстрелу производятся внутри боевого отделения.

Помимо миномётной установки, «Дрок» комплектуется дистанционно управляемым модулем с 7,62-мм пулемётом. На борту машины также находится дополнительный 82-мм миномёт, который можно использовать отдельно от бронеавтомобиля.

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На базе «Тайфуна» были также созданы бронеавтомобиль сопровождения колонн «Напарник», броневик «Тайфун-ПВО» (оснащён ПЗРК) и машина постановки минных заграждений «Клещ». Ранее в «Ремдизеле» отмечали, что спецверсии «Тайфуна» также пройдут через процедуру импортозамещения.

Аналитики называют «Тайфун» успешным проектом, который приносит много пользы в зоне СВО.

«Это отличные автомобили, которые показали себя очень хорошо ещё на этапе испытаний. Свои характеристики они подтверждают и в ходе специальной военной операции. Эти машины демонстрируют отличные показатели и спасают жизни военнослужащим», — отметил Александр Бутырин.

Аналогичного мнения придерживается и Виктор Баранец. Среди достоинств «Тайфуна» он выделил возможность использовать эту платформу для решения широкого круга задач.

«Это семейство бронированных автомобилей включает в себя разнообразные модели, предназначенные для решения военных и специальных задач. Они характеризуются высокой степенью защиты десанта и экипажа, манёвренностью и проходимостью, что делает их эффективными средствами в сфере обороны и безопасности. Важно также и то, что они легко ремонтируются, в отличие от западных образцов», — резюмировал эксперт.

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