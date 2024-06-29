«Ушли от импортных комплектующих»: как развивается линейка бронеавтомобилей «Тайфун»

«Ремдизель» нарастил темпы выпуска санитарного автомобиля «Линза», заявил гендиректор предприятия Александр Захаров. По его словам, этого удалось добиться за счёт перехода на серийное шасси. Захаров также сообщил, что в машине были импортозамещены некоторые комплектующие. Санитарный автомобиль «Линза» относится к семейству броневиков «Тайфун». Ранее базовая модель этой линейки также была импортозамещена. Аналитики называют «Тайфун» успешным проектом, который помогает спасать жизни бойцов в зоне СВО.

Компания «Ремдизель» нарастила темпы выпуска санитарного бронеавтомобиля «Линза», сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Александр Захаров.

«Раньше шасси изготавливали самостоятельно на заводе, сейчас применяем автомобильно-базовое шасси, это нам дало скорость производства. Машина темповая, аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки», — рассказал он.

Захаров также отметил, что комплектующие для «Линзы» были импортозамещены, в результате чего «машина претерпела изменения».

«В прошлом году мы полностью поменяли её состав, ушли от импортных комплектующих. Машину упростили без потери тактико-технических характеристик. Машина в новом облике более простая и более понятная в эксплуатации», — заключил гендиректор «Ремдизеля».

Военнослужащий у защищённого санитарного автомобиля «Линза»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Напомним, защищённый санитарный автомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи в процессе транспортировки. Машина также может применяться для эвакуации пострадавших из зон массовых санитарных потерь и техногенных катастроф.

Кроме того, «Линза» используется для перевозки медицинского имущества и развёртывания на его базе медпункта батальона.

По данным «Рособоронэкспорта», «Линза» базируется на шасси броневика «Тайфун-К53949» и обеспечивает противопульную и противоминную защиту экипажа.

Как отмечает обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец, санитарные автомобили типа «Линза» играют важную роль в системе медицинской помощи, обеспечивая перевозку больных и пострадавших.

«На таких машинах обычно установлен специальный медицинский инвентарь: носилки, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких и так далее. Всё это позволяет оказать необходимую помощь пациентам во время транспортировки в медицинское учреждение. Санитарные автомобили обеспечивают для этого необходимую среду», — пояснил специалист в беседе с RT.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Бутырин подчеркнул, что после импортозамещения все ключевые узлы для «Линзы» теперь поставляются российскими производителями.

«Все компоненты трансмиссии, двигатели и так далее — всё делается у нас. У нашей автомобильной промышленности, особенно в военной сфере, с этим не возникает никаких проблем», — сказал эксперт в комментарии RT.

«Феникс» вместо «Тайфуна»

Помимо «Линзы», ранее процесс импортозамещения прошёл базовый автомобиль линейки «Тайфун» — броневик «Тайфун-К53949». В новом виде он получил название «Феникс». 9 мая 2024 года обе обновлённые машины впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.

Как и «Линза», «Феникс» получил серийное шасси, за счёт чего была снижена общая стоимость машины и увеличена скорость её сборки.

Бронеавтомобиль «Феникс» (на первом плане) и санитарные бронеавтомобили «Линза» на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

РИА Новости

© Алексей Даничев

Бронеавтомобиль предназначен для перевозки личного состава и военных грузов. Технические характеристики «Феникса» пока не публиковались в открытом доступе, однако известно, что в базовом варианте «Тайфун» был рассчитан на перевозку десяти человек (экипаж и десант).

Сидения броневика оснащены подвесной системой крепления к крыше, а также элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы. Это позволяет снизить негативные воздействия на военных при подрыве взрывного устройства эквивалентом 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем машины, говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

Кузов «Тайфуна» защищает бойцов от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Машина оснащается дизельными двигателями мощностью 350 или 450 л. с. и автоматической трансмиссией. «Тайфун» способен развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч и проходить без дозаправки до 1 тыс. км. Кроме того, бронемашины «Ремдизеля» могут без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,5 м и подниматься по склонам с углом 30 градусов.

В распоряжении экипажа «Тайфуна» имеется бортовая информационно-управляющая система, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, круговой видеообзор, комплекс средств снижения заметности и автоматическая установка пожаротушения.

«Это отличные автомобили»

Стоит отметить, что конструкторы изначально закладывали в проект «Тайфун» возможность создания на его базе автомобилей различного назначения. Одним из примеров таких спецмашин является «Тайфун-ВДВ». От базовой модели он отличается усиленным бронекорпусом, необходимым для безопасного десантирования парашютным способом.

«Тайфун-ВДВ» может оснащаться различным вооружением, включая дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой со спаренным с ней 7,62-мм пулемётом.

Защищённый автомобиль «Тайфун-ПВО» на репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабине

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

На базе «Тайфуна» был также создан самоходный 82-мм миномёт «Дрок». Его орудие оборудовано современной системой управления огнём, производящей необходимые для стрельбы вычисления. Все операции при подготовке к выстрелу производятся внутри боевого отделения.

Помимо миномётной установки, «Дрок» комплектуется дистанционно управляемым модулем с 7,62-мм пулемётом. На борту машины также находится дополнительный 82-мм миномёт, который можно использовать отдельно от бронеавтомобиля.

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На базе «Тайфуна» были также созданы бронеавтомобиль сопровождения колонн «Напарник», броневик «Тайфун-ПВО» (оснащён ПЗРК) и машина постановки минных заграждений «Клещ». Ранее в «Ремдизеле» отмечали, что спецверсии «Тайфуна» также пройдут через процедуру импортозамещения.

Аналитики называют «Тайфун» успешным проектом, который приносит много пользы в зоне СВО.

«Это отличные автомобили, которые показали себя очень хорошо ещё на этапе испытаний. Свои характеристики они подтверждают и в ходе специальной военной операции. Эти машины демонстрируют отличные показатели и спасают жизни военнослужащим», — отметил Александр Бутырин.

Аналогичного мнения придерживается и Виктор Баранец. Среди достоинств «Тайфуна» он выделил возможность использовать эту платформу для решения широкого круга задач.

«Это семейство бронированных автомобилей включает в себя разнообразные модели, предназначенные для решения военных и специальных задач. Они характеризуются высокой степенью защиты десанта и экипажа, манёвренностью и проходимостью, что делает их эффективными средствами в сфере обороны и безопасности. Важно также и то, что они легко ремонтируются, в отличие от западных образцов», — резюмировал эксперт.