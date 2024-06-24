«Накидка» на броню: какие методы защиты боевых машин применяют в Вооружённых силах РФ

Российским маскировочным комплексом «Накидка» стали штатно комплектоваться БМП-2 и БМД-4, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы». «Накидка» сделана из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, который снижает заметность бронетехники в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. В зоне СВО применяются и другие средства, которые повышают живучесть боевых машин. К ним относятся комплексы активной защиты, мобильные системы РЭБ, аэрозольные завесы и противокумулятивные экраны. По словам аналитиков, на основе опыта СВО конструкторы постоянно совершенствуют методы защиты бронетехники.

Бронемашины БМП-2 и БМД-4 теперь штатно оснащаются маскировочным комплексом «Накидка». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте.

«Это особенно актуально в ночное время, когда тяжёлые дроны, получившие в войсках прозвище «Баба-яга», вылетают на охоту, а видеть им в темноте помогают тепловизоры. Такой «маскхалат» необходим любой технике в зоне проведения СВО. В настоящее время, кроме БМП-3, «Накидками» оснащается и другая бронетехника холдинга, в том числе БМП-2М, БМД-4М и БТР-МДМ», — рассказали в «Высокоточных комплексах».

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Напомним, «Накидка» производится АО «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников»). Комплекс средств маскировки сделан из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, который снижает заметность бронетехники в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

«Накидка» также обеспечивает оптическую маскировку. Как отмечали в концерне «Калашников», такие характеристики позволяют «Накидке» скрывать технику от разведывательных дронов противника, которые наводят артиллерию.

«Боевые действия показали, что бронетанковая техника выводится из строя не только противотанковыми средствами, но и в результате артиллерийских обстрелов или ракетных атак с больших дистанций. При этом обстрел ведётся после обнаружения противником техники с помощью спутниковых или авиационных средств разведки. Очевидным противодействием этому является маскировка техники», — пояснили в «Калашникове».

По словам обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, комплекс «Накидка» уже доказал свою эффективность.

«Это чрезвычайно полезная вещь, потому что каждая боевая машина, которая разогрета, имеет тепловое излучение, которое заметно противнику. «Накидка» сокращает это излучение, снижая тем самым вероятность, что бронетехника будет обнаружена. «Накидка», которую изобрели российские учёные, спасла уже очень много жизней и огромное количество единиц боевой техники», — подчеркнул собеседник RT.

Активная защита

Отметим, что в зоне СВО используются и другие средства защиты бронетехники. Так, ещё с советских времён боевые машины оснащаются блоками динамической защиты. Они представляют собой небольшие контейнеры, внутри которых размещены несколько металлических пластин и взрывчатка. При попадании вражеского снаряда блок подрывается, рассеивая кумулятивную струю атакующего боеприпаса.

Одним из наиболее современных комплексов подобного рода в России является «Реликт», который был создан на основе советской системы «Контакт-5». «Реликтами» оснащаются, в частности, последние модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90.

© АО «НИИ стали»

В дополнение к этому российские танки оборудуются комплексами активной защиты «Арена», которые позволяют с помощью РЛС засечь приближение подкалиберного снаряда и уничтожить его на расстоянии от танка.

В свою очередь, комплекс «Штора» создаёт помехи в оптическом диапазоне для противотанковых управляемых ракет, которые наводятся по лазерному лучу. В результате воздействия «Шторы» запущенный по танку боеприпас меняет траекторию полёта и уходит в сторону.

Помимо этого, для защиты техники от ракет противника военные используют аэрозольную завесу. Она распыляется с помощью специальных мортир, которые размещаются на бронетехнике.

В России налажен выпуск различных снарядов этого типа. Так, в октябре 2022 года стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников») поставил Минобороны РФ партию боеприпасов оптико-электронного противодействия для создания маскирующей аэрозольной завесы в видимом и инфракрасном диапазонах. Благодаря распыляемому облаку ракета противника теряет контакт с целью, сбивается с атакующего курса или продолжает полёт вслепую.

Демонстрация танковой дымовой завесы на выставке «УралЭкспоАрмс-2000»

РИА Новости

© Дмитрий Коробейников

«Аэрозольная завеса — это достаточно эффективное средство, потому что противник попросту не видит, где танк находится, и не может сделать по нему прицельный выстрел», — пояснил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

Мобильные средства РЭБ и «мангалы»

Полученный в рамках СВО боевой опыт внёс свои коррективы в методы защиты бронетехники. Так, для нейтрализации FPV-дронов противника боевые машины стали оснащать переносными устройствами радиоэлектронной борьбы.

Одним из примеров такой системы является комплекс подавления БПЛА «Волнорез», который устанавливается на броню с помощью магнита. На одну машину можно поставить несколько «Волнорезов», которые объединяются в единую систему. Каждый модуль при этом представляет собой независимую единицу, соответствующую отдельному диапазону подавления.

Разработчик модульной компактной РЭБ «Волнорез»

© Фото из личного архива

В январе этого года Минобороны РФ сообщило об установке таких систем на танках Т-80БВМ в зоне СВО, а в апреле появилась информация, что «Волнорезу» удалось защитить тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк» от массированного налёта FPV-дронов ВСУ.

«Такие средства РЭБ — это новация СВО. Эти устройства стали необходимы, потому что на каждую единицу нашей техники противник нацеливает свои FPV-дроны. Задача этих комплексов — подавить сигнал БПЛА», — говорит Виктор Баранец.

Наряду с этим для защиты от дронов и ракет противника применяются более простые средства. Например, противокумулятивные решётчатые экраны, которые в военной среде прозвали «мангалами».

Решётки устанавливались на бронетехнику и раньше, однако появление дронов существенно расширило эту практику. В частности, машины теперь приходится прикрывать и от ударов сверху. Для этого на башню танков устанавливают козырьки. Осенью прошлого года сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» стал штатно оснащать Т-72Б3М такими решётками.

Кроме того, в зоне СВО военнослужащие нередко самостоятельно устанавливают на технику дополнительную защиту. Так, широкую известность в СМИ получил «царь-мангал». Он был создан на базе повреждённого Т-72, с которого ремонтная бригада демонтировала башню, после чего на машину со всех сторон наварили листы стали. В таком виде бронетехнику можно использовать для перевозки пехоты.

По словам Виктора Литовкина, несмотря на необычный вид такой брони, она действительно повышает живучесть техники.

«Очевидно, что это работает. В противном случае никто бы это по своей инициативе ставить не стал. Между тем к монтажу решёток перешли даже на заводе в Нижнем Тагиле», — отмечает аналитик.

По мнению Виктора Баранца, появление новых средств поражения вынуждает инженеров совершенствовать способы защиты бронетехники.

«Во время СВО появилось очень много инновационных решений, начиная от примитивных решёток, которые наваривают на башни танков, до более продвинутых средств. Благодаря этому российская бронетехника стала гораздо менее уязвимой. Сейчас различные новинки для борьбы с БПЛА появляются и у пехоты. Всё это — новые элементы ведения боевых действий в условиях развития военно-технического прогресса», — резюмировал специалист.