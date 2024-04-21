Модульный и магнитный: что представляет собой российский комплекс РЭБ «Волнорез»

Разработчик мобильной системы подавления БПЛА «Волнорез» рассказал журналистам об особенностях конструкции аппарата. По его словам, комплекс сделан в виде конуса, поскольку такая форма позволяет изделию выдерживать нагрузки с разных сторон. Для крепления «Волнореза» на бронетехнику в его основание помещён магнит с высокой силой сцепки. На одну бронемашину может устанавливаться несколько «Волнорезов», рассчитанных на разные диапазоны подавления. Ранее сообщалось, что в зоне СВО этот комплекс смог защитить ТОС «Солнцепёк» от серии атак FPV-дронами. Аналитики высоко оценили такую результативность, отметив, что за время проведения спецоперации российские инженеры сумели сделать большой шаг вперёд в разработке систем РЭБ.

Разработчик российского модульного комплекса подавления БПЛА «Волнорез» рассказал об особенностях конструкции этого аппарата.

«При разработке наш коллектив практически сразу отказался от штыревых антенн, потому что они легко отрываются от машин, в итоге пришли к форме конуса. Дело в том, что коническая форма позволяет изделию быть достаточно крепким при нагрузках с разных сторон», — сообщил создатель изделия в разговоре с РИА Новости.

Напомним, по данным СМИ, патент на изобретение средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» принадлежит военному инженеру и специалисту по радиоэлектронной борьбе, который начал делать этот комплекс вместе с сослуживцами в полевых условиях. Как отмечает РИА Новости, полное имя изобретателя не разглашается в целях безопасности.

Как рассказал конструктор, для установки на военную технику «Волнорез» оснащается магнитом. Такой подход уже стал основным трендом при создании подобных комплексов, и, по мнению аналитиков, это довольно удобный способ крепления в боевых условиях.

«Одно дело гайками и болтами прикручивать, ключами пользоваться, и совсем другое дело — магнитом, который в случае необходимости можно просто оторвать от брони. Это великолепное решение», — отметил обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с RT.

Также по теме «Самый компактный детектор»: разработчики «Булата» — о возможностях портативного обнаружителя БПЛА Компания 3mx обновит портативный детектор БПЛА «Булат» до четвёртой версии в соответствии с пожеланиями бойцов в зоне СВО, рассказал...

Аналогичного мнения придерживается кандидат военных наук Сергей Суворов. По его словам, такой комплекс на магните можно прикрепить в любое место боевой машины.

«Важно также, что магниты там довольно мощные, что делает это крепление достаточно надёжным — без лома его не отцепить», — пояснил специалист в комментарии RT.

Кроме того, «Волнорез» обладает системой защиты, которая предотвращает возможные ошибки операторов при эксплуатации таких установок.

«Мы поняли, что нам нужен максимально простой модульный комплекс, сделанный по-военному. То есть солдат должен в критической ситуации не только включить комплекс РЭБ, но ещё и не сломать его. Много инцидентов разных было: кто-то полярности путает, кто-то не те напряжения подаёт — более низкие, однако «Волнорез» достаточно устойчив к таким ситуациям. Последняя модификация уже обладает системой защиты, отдельными предохранителями», — рассказал создатель установки.

Защита «Солнцепёка»

Впервые комплекс «Волнорез» был представлен публике на форуме «Армия-2023» — он был размещён на одном из танков в павильоне «Уралвагонзавода».

Также по теме «Мобильность и моментальная готовность»: «Росэлектроника» модернизирует ружьё-антидрон «Пищаль-ПРО» Холдинг «Росэлектроника» намерен модернизировать ружьё-антидрон «Пищаль-ПРО» для борьбы с новыми моделями БПЛА. Об этом сообщили в...

Как отмечается на сайте производителя «Волнореза», эта система РЭБ состоит из четырёх главных частей: ударопрочного корпуса, влагозащищённых байонетных разъёмов, антенны и магнитного основания с высокой силой сцепки.

Как утверждает разработчик, на бронетехнику может устанавливаться сразу несколько «Волнорезов». В таком случае каждый модуль будет представлять собой независимую единицу, соответствующую своему отдельному диапазону подавления. Отмечается, что в единую систему могут быть подключены до восьми таких модулей.

Вес одного модуля составляет 13 кг, диаметр (без ручек) — 384 мм, а высота — 202 мм. Мощность излучения системы достигает 30 Вт. Комплекс может работать в диапазоне температур от -40 до +60 °С.

В январе этого года Минобороны РФ сообщило об установке этих систем на танках Т-80БВМ в зоне СВО.

«На мой взгляд, Т-80БВМ — это очень надёжная машина, она подходит под реалии наших боевых действий... Машины наши оснащены динамической защитой, а также «Волнорезами» — это РЭБ-система. FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе, «Волнорезы» нам помогают», — рассказал командир танковой роты с позывным Казак в одном из репортажей МО РФ с передовой.

Командир танковой роты с позывным Казак

В апреле появилась информация, что «Волнорезу» на фронте удалось защитить российскую тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», когда FPV-дроны ВСУ длительное время атаковали её.

«Случай, когда «Волнорез» спас уже не жизни, а технику, произошёл с ТОС «Солнцепёк». По какой-то причине — видимо, из-за неисправности — наши ребята покинули машину и оставили её пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на заглушённой машине всё равно смогла её защитить. Где-то шесть часов «Солнцепёк» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и всё равно не смог поразить», — рассказал разработчик журналистам РИА Новости.

Виктор Баранец назвал такую результативность прекрасной, добавив, что по части развития РЭБ российская сторона сейчас лидирует.

«Лесочек», «Серп» и «Купол»

Стоит отметить, что, помимо «Волнореза», российские военные в зоне СВО используют для защиты от беспилотников противника и другие комплексы РЭБ. Один из них — «Лесочек», созданный воронежским концерном «Созвездие». Как рассказали в Минобороны РФ в январе этого года, кроме борьбы с БПЛА, эта установка также позволяет значительно повысить защиту наших военных от радиоуправляемых минно-взрывных устройств как на марше, так и в местах стоянки.

Оператор FPV-дрона. Архивное фото

© РИА Новости / Павел Лисицын

По данным «Ростеха», «Лесочек» подавляет каналы радиоуправления взрывными устройствами с помощью специальных шумовых сигналов. К числу достоинств изделия относят сокращённое количество антенн у передатчика помех и возможность управления с помощью внешних устройств.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции в декабре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что «Лесочек» сейчас устанавливается «практически на все бронемашины... насколько это возможно».

В свою очередь, инженеры столичного концерна «Автоматика» разработали установку «Купол-ПРО». Этот комплекс воздействует на каналы навигации, управления и передачи информации БПЛА, мешая нормальному функционированию дрона.

Свою систему борьбы с БПЛА предлагают и специалисты НИИ «Вектор». Созданный ими комплекс «Серп-ВС» предназначен для подавления каналов управления беспилотника и нарушения работы бортового приёмника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.

По словам аналитиков, оснащение российских подразделений современными комплексами РЭБ особенно важно в условиях развития FPV-дронов и других беспилотных систем.

«Сейчас большое развитие получили дроны. Они приносят немало неприятностей на фронте. Так что мобильные средства РЭБ и раньше были нужны, а сейчас тем более», — говорит Сергей Суворов.

По мнению Виктора Баранца, на фронте обе стороны постоянно совершенствуют как системы РЭБ, так и средства управления БПЛА.

«Мы всё время совершенствуемся, потому что враг постоянно меняет системы передачи сигналов, чтобы защитить их от перехвата. Для комплексов РЭБ СВО стала своеобразной лабораторией, в которой происходит улучшение всех систем. Россия и раньше опережала конкурентов в области РЭБ, а после двух лет СВО мы продвинулись вперёд ещё дальше», — резюмировал эксперт.