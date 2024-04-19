«Волнорез» не дал БПЛА поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепёк»

FPV-дроны ВС Украины всю ночь атаковали оставленную в поле тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк» российской армии, но не смогли её поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разработчика системы.

По его словам, это случай, когда «Волнорез» спас уже не жизни, а технику.

Он рассказал, что по какой-то причине, вероятно, из-за неисправности, российские военные покинули машину и оставили её пустой на всю ночь. Наутро система радиоэлектронной борьбы на «заглушенной» машине всё равно смогла её защитить.

«Где-то шесть часов «Солнцепёк» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и всё равно не смог поразить», — отметил разработчик.

После этого «Солнцепёк» эвакуировали и починили, машина уже в строю, добавил он.

Ранее американское издание Military Watch Magazine писало, что российские военные успешно используют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка».