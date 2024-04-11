MWM: ВС России успешно уничтожают силы ВСУ при помощи систем ТОС-1 и ТОС-2

Российские военные успешно используют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка».

Об этом говорится в публикации американского издания Military Watch Magazine.

Отмечается, что российское оружие способно уничтожать также укрытия и различные укрепления.

«Это оружие оптимально для нейтрализации наземных сил противника на укреплённых позициях и позволяет уничтожать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, разрывая при этом лёгкие всем присутствующим поблизости», — добавил автор статьи.

3 апреля экипажи «Солнцепёков» уничтожили боевиков ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра.