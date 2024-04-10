Модульный «Воевода»: что известно о новой разгрузочной системе концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» представил новую разгрузочную систему «Воевода-КСС». Как отмечается в релизе компании, изделие создавалось для применения в том числе в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий и передвижения на большие расстояния. Согласно планам, после полного цикла испытаний «Воевода-КСС» станет частью снаряжения российских военнослужащих. По словам аналитиков, от качества подобных разгрузочных систем во многом зависят скорость действий и эффективность бойцов на поле боя.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников») провёл успешные испытания новой модульной разгрузочной системы для военнослужащих «Воевода-КСС», сообщается на сайте «Калашникова».

«АО «ЦНИИТОЧМАШ» провело предварительные испытания опытных образцов изделий комплекта многофункциональной модульной разгрузочной системы (МРС) «Воевода-КСС». Проверка показала, что образцы полностью соответствуют всем поставленным целям и задачам, обладают превосходными характеристиками, отвечают высоким стандартам качества и требованиям безопасности», — указано в сообщении концерна.

В настоящее время проводится метрологическая экспертиза технических и конструкторских решений системы на соответствие ГОСТ РВ 0008-003-2019, уточнили в «Калашникове».

«Воевода-КСС»

© АО «ЦНИИТОЧМАШ»

В концерне подчеркнули, что разработчики при создании новой системы следовали строгим требованиям. В частности, такая разгрузка должна быть пригодна для применения в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий, а также в экстремальных погодных условиях и при передвижении на большие расстояния.

«В этой связи МРС характеризуется значительными показателями терморегуляции и эргономичности при сохранении высокой степени надёжности», — отметили в компании.

В релизе также говорится, что после полного цикла испытаний «Воевода-КСС» станет частью снаряжения военнослужащих «для выполнения боевых задач с учётом оптимального соотношения бронезащиты, макроэргономики и транспортабельности комплекта».

Подсумки и жилет

Напомним, модульные разгрузочные системы помогают бойцам силовых подразделений иметь при себе необходимое снаряжение (аптечка, средства связи, нож, набор для выживания, фонарь, фляга, оружие и комплект боеприпасов, в том числе гранаты), не нагружая при этом спину. Их модульный характер, как правило, даёт возможность варьировать подсумки и элементы в зависимости от поставленных перед военными задач.

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«Главная задача всех этих многочисленных карманов и подсумков — дать максимально быстрый и простой доступ ко всей амуниции, оружию и боеприпасам, при этом не мешая в движении. И ещё один важный момент: надеваться и сниматься такая разгрузка должна целиком за считаные секунды, от которых может зависеть жизнь бойца», — поясняется в материале госкорпорации «Ростех».

В современной российской армии одной из первых разгрузок стал транспортный универсальный жилет ЖТУ 6Ш92, в комплект которого входят базовый жилет, ремень, подсумок под четыре магазина, подсумки под гранаты ВОГ-25 и ранец. В качестве дополнения ЖТУ мог оснащаться подсумками под котелок и противогаз, а также чехлом для сапёрной лопаты.

Развитием 6Ш92 стал транспортный модульный жилет 6Ш117, являющийся частью боевой экипировки российской армии «Ратник».

Как следует из открытых источников, 6Ш117 может использоваться совместно со штатными бронежилетами (6Б23-1, 6Б43, 6Б45), противоосколочными бронежилетами из комплектов 6Б21 и 6Б22, а также без бронежилета в различных климатических условиях и географических зонах.

В комплектацию разгрузки входят жилетная основа 6Ш117, подсумки для двух магазинов к АК74, реактивного осветительного патрона (РОП) и штык-ножа, подсумок для двух магазинов АК, подсумки для боеприпасов ВОГ-25, четыре гранатных подсумка, два универсальных подсумка, боевой ранец, подсумок под флягу и патрульный ранец с подсумком для малой пехотной лопаты.

Кроме того, в разные годы свои разгрузочные системы представляли компании «Триада-ТКО» и «Группа 99», которые также входят в состав «Калашникова». По данным «Ростеха», изделие от «Триада-ТКО» начало поступать заказчикам в 2020 году.

«Должна быть лёгкой и удобной»

По словам обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, хорошая разгрузочная система прежде всего должна облегчать для бойца тяжесть носимого снаряжения.

«Она должна делать груз легче, потому что скорость передвижения на поле боя способна спасти жизнь человека. Кроме того, она должна быть удобной, не мешать бойцу выполнять любые задачи в движении, на месте, ползком, при передвижении по высокому снегу или по горло в воде. Разгрузочная система — это, я не побоюсь сказать, второй боец, который придаёт силы и оберегает человека. Она обеспечивает солдата всем необходимым: аппаратурой, боеприпасами, питанием и другим снаряжением», — заявил эксперт в комментарии RT.

Российские военные

РИА Новости

© Алексей Майшев

«Разгрузочные системы предназначены для того, чтобы необходимые обвесы, которые должен нести военнослужащий, например бронежилеты, пистолеты, связки гранат, подсумки для автоматных магазинов и многое другое, военнослужащий мог разместить на себе. При этом все эти вещи надо разместить так, чтобы они не мешали его движениям, не пригибали его к земле, чтобы он мог свободно действовать с этими обвесами. Она должна быть лёгкой и удобной, не отягощать, а, наоборот, помогать солдату или офицеру действовать свободно», — сказал в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

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По его словам, разработчики сейчас совершенствуют такие комплекты сразу в нескольких областях. В частности, «конструкторы работают над внедрением новых материалов, которые не гниют, не рвутся, не трутся, не загораются и удерживают даже пулевые попадания, как бронежилеты», говорит Литовкин.

При этом Виктор Баранец полагает, что пока сложно оценить качества «Воеводы-КСС», поскольку испытания этой разгрузочной системы ещё не завершены.

«Эта система должна быть капитальнейшим образом испытана людьми, которые находятся на поле боя. Армия — это единственный приёмщик. Если армия даёт добро, то нужно выпускать уже серийно. Главное в этом деле не торопиться, потому что в нашей истории были ситуации, когда сдавались большие партии, а потом приходилось отказываться, потому что армия не принимала такие разгрузочные системы. Так что спешки быть не должно», — резюмировал специалист.