«Оперативное воздействие на обстановку»: какие задачи в зоне СВО выполняют штурмовики Су-25

Минобороны РФ рассказало о работе экипажей штурмовиков Су-25 в зоне СВО. Принятый на вооружение в конце 1980-х годов самолёт предназначен для оказания непосредственной поддержки войскам на поле боя. Как отмечают эксперты, главными достоинствами Су-25 являются высокая живучесть, простота в эксплуатации и манёвренность. По словам аналитиков, штурмовая авиация по-прежнему очень востребована на поле боя.

Минобороны РФ рассказало о работе экипажей штурмовиков Су-25 в зоне СВО.

«В зоне ответственности группировки войск «Центр» экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли авиаудар по замаскированной технике и живой силе противника. Лётчики применили по целям неуправляемые авиационные ракеты, после чего, выпустив тепловые ловушки, совершили противозенитный манёвр и вернулись на аэродром вылета. По докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели (специальная техника, скопление живой силы) были успешно поражены», — говорится в релизе военного ведомства.

Полёт прошёл в штатном режиме, подчеркнули в МО.

«Получили задачу... Выполнили взлёт парой, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с установленными параметрами... Выполнили своё основное предназначение — поддержали сухопутные войска на переднем крае», — рассказал лётчик Су-25 Даниил в репортаже Минобороны РФ.

Возвращение штурмовика

Как отмечается на сайте МО, Су-25 предназначены для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов в условиях визуальной видимости, а также малоскоростных воздушных целей на переднем крае в тактической и ближайшей оперативной глубине.

Эти штурмовики были приняты на вооружение ВС СССР в 1987 году, однако де-факто их боевой путь начался значительно раньше: опытные образцы Су-25 принимали участие в войне в Афганистане с 1980 года. Именно там самолёт и получил прозвище «Грач». В общей сложности в ходе Афганской войны на самолётах Су-25 было выполнено около 60 тыс. боевых вылетов.

Стоит отметить, что с появлением в войсках Су-25 в СССР фактически была возрождена штурмовая авиация, которую упразднили в 1950-х. Отказ от штурмовиков в те годы был связан в том числе с появлением нового вида самолётов — истребителей-бомбардировщиков. Советское военное руководство полагало, что этот тип многофункциональных машин сможет заменить штурмовики.

Однако практика показала ошибочность этого представления. В частности, истребители того времени из-за больших рабочих скоростей полёта и недостаточной манёвренности не могли эффективно атаковать малоразмерные наземные цели. Если штурмовики, как правило, работают на переднем крае в пределах досягаемости огневых средств противника, то отсутствие брони в подобных условиях делает истребители-бомбардировщики уязвимыми перед огнём стрелкового оружия и зенитной артиллерии. Штурмовики же благодаря усиленному бронированию гораздо более устойчивы к подобному огневому воздействию.

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«К военному руководству пришло осознание, что нужно вернуть в строй специализированный штурмовой самолёт. В том числе потому, что истребители-бомбардировщики сложнее осваивать лётчикам. Появилась острая необходимость создать не такой скоростной, но при этом доступный и простой самолёт, который работает ближе к земле», — рассказал в беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов.

Как следствие, в конце 1960-х в СССР началась разработка нового штурмовика, который позднее получил наименование Су-25. Самолёт был спроектирован таким образом, чтобы максимально эффективно работать на дозвуковых скоростях и безопасно выполнять манёвры даже на закритических углах атаки.

Су-25 имеет десять узлов внешней подвески, на которых в различных комбинациях могут устанавливаться управляемые ракеты «воздух — земля», управляемые ракеты «воздух — воздух», блоки неуправляемых авиационных ракет и различное бомбовое вооружение. Кроме того, самолёт оснащается 30-мм двуствольной пушкой ГШ-30-2. Предельная масса боевой нагрузки «Грача» составляет 4400 кг.

На базе Су-25 было создано несколько модификаций: Су-25УБ (учебно-боевой), Су-25УТ (учебно-тренировочный), Су-25УТГ (корабельный учебно-тренировочный самолёт с гаком для наземных и палубных аэрофинишёров), Су-25БМ (буксировщик мишеней) и Су-25Т (противотанковый штурмовик).

Советские штурмовики Су-25, июнь 1989 года

РИА Новости

© Скрынников

Помимо этого, модернизировалась и базовая версия «Грача», результатом чего, в частности, стало появление самолёта Су-25СМ. Наиболее современной версией штурмовика считается Су-25СМ3, который появился уже в постсоветские годы.

Всего за период с 1981 по 1992 год было изготовлено более 1320 самолётов Су-25 всех модификаций, которые в разное время состояли на вооружении 30 государств.

Наследник легендарного Ил-2

Телеканал «Звезда» характеризует Су-25 как один из самых живучих самолётов. Нередко его также называют «летающим танком». Аналогичное прозвище в годы Великой Отечественной войны закрепилось и за штурмовиком Ил-2.

За годы боевой эксплуатации «Грача» накопилось немало примеров его живучести. Так, в 2008 году, во время августовской войны в Южной Осетии, в Су-25 капитана Ивана Нечаева попала зенитная ракета.

«Попадание было в хвостовую часть, были повреждены оба двигателя... Часть хвостовой части была просто вырвана», — рассказывал впоследствии Нечаев.

Несмотря на повреждения, самолёт сохранил управляемость, поэтому лётчик принял решение не катапультироваться и лететь на базу. В результате Су-25 успешно приземлился на аэродроме Будённовска. Указом президента РФ Ивану Нечаеву было присвоено звание Героя России.

Аналогичный случай произошёл и в самом начале СВО. В марте 2022 года Минобороны РФ сообщило, что после попадания из ПЗРК и повреждения одного из двигателей российский Су-25 смог долететь до базы. Второй «Грач» прикрывал повреждённую машину, а с помощью тепловых ловушек от неё увели вторую зенитную ракету ВСУ. Оба лётчика были представлены к государственным наградам.

Повреждения Су-25 после попадания в него ракеты ПЗРК, март 2022 года

© Минобороны России

По словам аналитиков, за годы боевого применения Су-25 доказали свою высокую эффективность и надёжность.

«Су-25 — это фактически как воин на поле боя. Если сравнивать штурмовики с вертолётами армейской авиации, которые выполняют схожие задачи, то у самолётов есть преимущество в скорости — они могут оперативнее воздействовать на обстановку. При этом штурмовики более адресно работают по противнику, чем порой это делает реактивная артиллерия. Поэтому эффективность Су-25 очень высокая. Их ценят сухопутные подразделения, потому что они регулярно выручают», — сказал Владимир Попов.

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В свою очередь, историк авиации Николай Бодрихин отметил, что Су-25 при этом является «максимально дешёвой машиной».

«Грач» недорог в производстве. Важно также и то, что этим самолётом может управлять лётчик даже не самого высокого класса. Это главные преимущества данного воздушного судна», — рассказал аналитик в беседе с RT.

По словам экспертов, сейчас вновь пошли разговоры о том, что век штурмовиков якобы заканчивается. Однако специалисты считают такие выводы преждевременными.

«В США, к примеру, от штурмовиков не отказываются. У них по-прежнему эксплуатируется штурмовик А-10, который был принят на вооружение ещё в середине 1970-х годов. Поэтому говорить об отказе от таких самолётов преждевременно», — отметил Владимир Попов.

Аналогичного мнения придерживается Николай Бодрихин. Эксперт считает, что штурмовая авиация в ближайшие десятилетия по-прежнему будет востребована на поле боя.

«Такие машины нужны для поддержки войск. Кроме того, они ведь совершенствуются. Поэтому, на мой взгляд, бесспорно, что штурмовики имеют не только славное прошлое, но и не менее достойное будущее», — резюмировал аналитик.