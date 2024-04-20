«Новый уровень комфорта»: 65 лет назад советский лайнер Ил-18 совершил первый пассажирский рейс

20 апреля 1959 года советский самолёт Ил-18 совершил первые пассажирские рейсы по маршрутам Москва — Адлер и Москва — Алма-Ата. Эта модель относится к первому поколению советских самолётов с газотурбинными двигателями. Ил-18 отличался повышенной дальностью полёта, большой пассажировместимостью, а также экономичностью и надёжностью двигателей. По словам экспертов, создание Ил-18 позволило значительно увеличить объёмы пассажирских перевозок в СССР, сократить время в пути и привнести в полёты на авиалиниях новый уровень комфорта.

65 лет назад советский лайнер Ил-18 совершил первые пассажирские рейсы по маршрутам Москва — Адлер и Москва — Алма-Ата.

Создание этого воздушного судна началось в середине 1950-х годов. Как отмечают аналитики, в те годы в СССР на фоне роста пассажирских перевозок возникла необходимость разработать новый самолёт с газотурбинными двигателями. Он должен был заменить уже не отвечавшие потребностям времени воздушные суда с поршневыми агрегатами.

«Такая машина была необходима — самолёт для авиалиний дальней протяжённости с большой вместимостью пассажиров. Старые поршневые самолёты перестали устраивать советские власти, они не отвечали нуждам авиации. К тому времени у СССР уже был накоплен хороший опыт по самолётам военной авиации, и его удалось в полной мере реализовать при создании гражданского Ил-18. Важно отметить, что его проектирование шло с нуля, конструкторы не брали другие образцы за основу», — пояснил в комментарии RT руководитель проекта «Авиатор.ру» Сергей Мартиросян.

Ил-18 ВМФ России во время праздничного парада в День Военно-морского флота на главной базе Северного флота в Североморске, июль 2014 года

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Кроме того, перед правительством в 1950-х годах стояла задача наладить авиасообщение между крупными населёнными пунктами, напомнил в беседе с RT исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«В СССР значительно росли объёмы пассажирских перевозок, нужно было обеспечить авиасообщение между крупными городами. Основу авиапарка тогда составляли машины Ил-12 и Ил-14 с поршневыми моторами, которые уже не справлялись с растущим пассажиропотоком. При этом аэродромов, которые могли принимать турбореактивные Ту-104, было не так много, эти машины были распространены не повсеместно», — рассказал Пантелеев.

Изначально рассматривалась возможность создания универсального самолёта, который можно было бы выпускать как в пассажирской версии, так и в транспортной. Однако конструктор Сергей Ильюшин отстаивал идею разработки специализированного пассажирского лайнера, так как это позволило бы сделать его более эффективным и экономичным. В итоге этот подход был взят за основу и именно КБ Ильюшина было поручено разработать новый пассажирский самолёт.

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Проектирование Ил-18 осуществлялось с 1954 по 1956 год. В 1957-м был построен и поднялся в небо первый опытный экземпляр Ил-18. После успешных испытаний машина была запущена в серийное производство, и с 1959 года она находится в эксплуатации.

Ил-18 относится к первому поколению советских пассажирских самолётов с газотурбинными двигателями. Внедрение таких агрегатов вместо поршневых моторов позволило увеличить скорость, высоту и дальность полёта, нарастить пассажировместимость, повысить комфорт, а также обеспечить более высокий уровень надёжности и безопасности, отмечают специалисты.

Такие силовые установки тогда имели две разновидности: турбовинтовые (ТВД) и турбореактивные (ТРД) двигатели. На Ил-18 было решено установить четыре ТВД АИ-20. Выбор в пользу ТВД был обусловлен тем, что более скоростные турбореактивные установки в те годы ещё не обладали достаточной экономичностью. Впоследствии это решение оправдало себя — в ходе длительной эксплуатации Ил-18 демонстрировал низкий расход топлива.

«Ил-18 создавался с таким расчётом, чтобы иметь большую дальность полёта, чему способствовало применение экономичных и эффективных турбовинтовых двигателей. Моторы Ил-18 — это надёжные и достаточно простые с точки зрения конструкции агрегаты. Они были очень массовыми. Их эксплуатация после того, как был завершён цикл доводки, не представляла серьёзных проблем, поэтому самолёты, оснащённые такими двигателями, были распространены буквально на всей территории нашей страны. На них выполняли полёты даже в Арктической зоне. И в целом Ил-18 хорошо зарекомендовал себя, в том числе благодаря использованию этих ТВД», — пояснил Олег Пантелеев.

Полёты с комфортом

Конструктивно Ил-18 представляет собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, на котором установлено четыре двигателя. Выбранная аэродинамическая компоновка крыла обеспечила высокие для того времени скоростные характеристики, а также хорошие показатели устойчивости и безопасности полёта на больших углах атаки.

Отличительной особенностью самолёта Ил-18 стало применение герметичного фюзеляжа с системами кондиционирования и наддува воздуха от компрессора двигателя. Такая система на любой высоте и в любое время года создаёт внутри салона искусственный климат с температурой воздуха около +20 °С.

Самолёт — постановщик помех Ил-22ПП во время воздушного парада на авиационном фестивале «Форсаж-2017»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Стоит отметить, что в те годы Ил-18 обеспечивал высокий уровень комфорта. Самолёт располагал такими удобствами, как вентиляция и лампочка индивидуального пользования, кресла с регулируемыми спинками и съёмные столики, которые устанавливались на подлокотниках. Для питания пассажиров на судне размещалась кухня-буфет. Путешественники также могли воспользоваться гардеробом, багажными отделениями и хорошо оборудованными туалетными комнатами.

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Ил-18 производился с 1959 по 1978 год. За это время было выпущено 719 самолётов в различных вариантах. Первое серийное судно имело индекс Ил-18А и было уже модифицированной версией опытного «Ильюшина». По сравнению с первым образцом на нём была улучшена теплозвукоизоляция и увеличена пассажировместимость — с 75 до 89 кресел.

В дальнейшем в конструкцию лайнера вносились и другие изменения. Например, Ил-18Б мог брать на борт больше коммерческого груза за счёт увеличения максимальной взлётной массы с 58 до 61,2 т и усиления элементов шасси и крыла. На Ил-18Е число пассажирских мест возросло до 120. Были также модернизированы туалеты, гардеробы и буфет, улучшена отделка салонов, установлены более удобные кресла. В свою очередь, Ил-18 с литерой Д отличался увеличенной максимальной дальностью полёта (до 6,5 тыс. км) и появлением бортовой системы управления заходом на посадку.

КБ Ильюшина разрабатывало и специализированные модификации Ил-18. В частности, по заказу Министерства гражданской авиации СССР и ряда других стран было создано более десяти вариантов административных самолётов для перевозки официальных лиц. Кроме того, на базе Ил-18 были сконструированы летающий командный пункт Ил-22, самолёт ледовой разведки Ил-24Н, транспортник Ил-18Т, а впоследствии и постановщик помех Ил-22ПП.

Ещё одна модификация была спроектирована для полёта в Антарктиду: в 1962 году на Ил-18В вместо кресел пассажирской кабины были установлены дополнительные топливные баки, благодаря чему запас топлива увеличился с 23,5 тыс. до 31 тыс. л.

Экономичный и надёжный

Согласно информации специализированного портала Airwar, Ил-18 стал самым массовым самолётом первого поколения отечественных пассажирских лайнеров с газотурбинными двигателями. При этом несколько лайнеров продолжают эксплуатироваться по сей день в ряде стран. Кроме того, модификации самолёта продолжают состоять в авиапарке ВКС РФ.

Самолёт Ил-18 на аэродроме полярной станции Молодёжная

РИА Новости

© А. Горохов

Результаты работы КБ Ильюшина были высоко оценены советским руководством — за создание Ил-18 группе конструкторов во главе с Сергеем Ильюшиным в 1960 году была присуждена Ленинская премия.

Опрошенные RT эксперты считают такую оценку оправданной. Сергей Мартиросян среди главных достоинств этого воздушного судна выделил высокую дальность полёта, большую пассажировместимость и надёжность двигателей.

В свою очередь, Олег Пантелеев подчеркнул, что Ил-18 на многие годы стал «основной рабочей лошадкой» на целом ряде направлений, что позволило значительно увеличить объёмы пассажирских перевозок в СССР, сократить время в пути и привнести в полёты на пассажирских линиях новый уровень комфорта.