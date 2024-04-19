«Работа на опережение»: как проходит подготовка техперсонала для обслуживания российского лайнера МС-21

Учебный центр РАТА подготовил первую группу из 22 технических специалистов для обслуживания российского самолёта МС-21 с двигателями ПД-14, сообщили в «Ростехе». В госкорпорации отметили, что разработка учебной программы для авиаперсонала началась сразу после того, как компания ПАО «Яковлев» получила одобрение на выпуск МС-21 с крылом из отечественных композиционных материалов и российским двигателем ПД-14. Эксперты отмечают, что благодаря своевременной подготовке техперсонала у авиакомпаний в будущем не должно возникнуть проблем с набором кадров для обслуживания МС-21.

Авиационный учебный центр РАТА подготовил первую группу специалистов по техническому обслуживанию российского самолёта МС-21 с двигателями ПД-14. Об этом сообщили в «Ростехе».

«Авиационный учебный центр РАТА ПАО «Яковлев» Объединённой авиастроительной корпорации завершил подготовку первой группы из 22 специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов для эксплуатации новейшего российского самолёта МС-21 с двигателями ПД-14», — говорится на сайте госкорпорации.

Первая группа слушателей была сформирована в основном за счёт сотрудников авиационно-технического комплекса ПАО «Яковлев» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, ОАК) в Жуковском, который в настоящее время осуществляет обслуживание самолётов SJ-100. Кроме того, обучение прошли представители авиакомпании Red Wings и авиационного учебного центра «Академия 033».

© Объединенная авиастроительная корпорация

В релизе «Ростеха» отмечается, что разработка учебной программы для авиационного персонала «началась сразу после получения ПАО «Яковлев» одобрения главных изменений в сертификат типа МС-21, позволяющих выпускать самолёт с крылом из отечественных композиционных материалов и российским двигателем». В январе 2024 года учебный центр РАТА был сертифицирован по программам подготовки специалистов, осуществляющих техническое обслуживание воздушного судна для эксплуатации МС-21 с двигателями ПД-14.

«Мы проделали серьёзную работу, которая включала в себя разработку и утверждение эксплуатационной документации, программ подготовки авиационного персонала для МС-21, а также разработку учебно-методических материалов и согласование в уполномоченном органе в области гражданской авиации преподавательского состава и порядка обучения стартовых групп. Это работа на опережение, чтобы к моменту сертификации самолёта в российском облике у нас уже был готов персонал для его обслуживания», — рассказал генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

«Персонал уже будет готов»

Как пояснил в беседе с RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов, обученные в РАТА специалисты должны будут «готовить самолёты к вылету, проверять оборудование, в том числе двигатели, системы управления, навигации, контроля использования системы выпуска — уборки шасси и закрылков».

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«Это оборудование нужно проверять перед каждым вылетом и после каждой посадки. Это называется послеполётным и предполётным осмотром. Технологию заправки топливом и газами тоже нужно освоить. Специалист, который ранее прошёл обучение в авиационном вузе, всё равно под каждый отдельный самолёт должен проходить обучение, чтобы получить сертификат и допуск к выполнению определённых работ по технологии разработчиков и завода-изготовителя», — пояснил эксперт.

По его словам, получение такого сертификата предполагает наличие у специалиста высокого уровня подготовки.

«Это большая ответственность и высокий уровень знаний. Как ни парадоксально, но на переучивание инженера отводится в два раза больше времени, чем на обучение лётного состава. Пилота можно переучить быстрее, несмотря на то что ему надо фактически с нуля освоить новую машину», — рассказал Попов.

В свою очередь, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что подготовка технических специалистов проводится заранее, поскольку авиакомпании после получения первых МС-21 должны будут «сразу иметь в своём распоряжении технических сотрудников».

«Подготовка кадров занимает не один день — это месяцы или годы. Учитывая, что начало эксплуатации самолёта намечено на следующий год, специалисты готовятся к этому заранее: они осваивают оборудование на специальных тренажёрах. К моменту, когда авиаперевозчики получат новые модели, персонал уже будет готов исполнять свои обязанности», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Вопреки санкциям

Напомним, ПАО «Яковлев» в данный момент готовит российский среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 к серийному выпуску. Ранее из-за западных санкций начало поставок машины заказчикам пришлось отложить. Российские предприятия для замены импортных деталей были вынуждены оперативно налаживать производство комплектующих, в том числе авионики, композитного крыла и двигателя.

Производство МС-21

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

К настоящему моменту большая часть этих проблем была решена. Так, ранее МС-21 получил полностью российское композитное крыло и уже совершает полёты с российскими двигателями ПД-14. Осенью 2023 года «Ростех» передал разработчикам лайнера первый комплект полностью российской авионики, а в начале 2024-го Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина начало серийное производство импортозамещённого остекления кабины экипажа.

Также постепенно проходит и сертификация воздушного судна. В частности, в конце прошлого года МС-21 получил одобрение Росавиации на перевозку максимального количества пассажиров — 211 человек.

В феврале этого года в интервью «Известиям» вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что сертификация МС-21 с российскими двигателями ПД-14 должна быть завершена к концу 2024 года.

Несколько авиакомпаний уже подписали договоры о поставках МС-21, в том числе «Аэрофлот» и Red Wings. Кроме того, интерес к машине проявляет и «Белавиа». Как сообщил в феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передача первых бортов МС-21 заказчикам ожидается не ранее 2025 года.

«Выполнить план»

Несмотря на то что сертификация части российского оборудования для МС-21 ещё не завершена, Иркутский авиационный завод (входит в состав ПАО «Яковлев») уже сейчас собирает планеры для будущих серийных МС-21. Об этом сообщили журналисты издания «Взлёт» после визита на предприятие в апреле этого года.

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Так, в цехе окончательной сборки находятся корпуса четырёх серийных МС-21. Ещё пять уже состыкованных серийных планеров ожидают оснащения отечественными бортовыми системами, которые в данный момент проходят испытания. Чтобы не останавливать линию сборки, эти корпуса были переведены в недавно построенный новый ангар лётно-испытательного подразделения завода.

«После поступления комплектации от поставщиков эти планеры будут возвращены в цех окончательной сборки для оснащения их российскими системами, а начиная с 14-го борта все самолёты будут изготавливаться, последовательно передвигаясь по технологической линии сборки», — пишет «Взлёт».

Как рассказал журналу генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев, имеющиеся сегодня мощности и оснащение агрегатно-сборочного производства и цеха окончательной сборки рассчитаны на выпуск до 36 МС-21 в год.

По словам Романа Гусарова, заблаговременная подготовка корпусов позволит в дальнейшем ускорить процесс передачи авиакомпаниям первых серийных бортов.