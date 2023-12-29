«Ждут авиакомпании и пассажиры»: как проходит сертификация лайнера МС-21
Лайнер МС-21 получил разрешение на перевозку 211 пассажиров
- МС-21
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Самолёт МС-21 получил одобрение Росавиации на перевозку максимального количества пассажиров — 211 человек. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
Как отмечается в материалах компании, разрешение было получено после успешных наземных испытаний по аварийной эвакуации.
«Специалисты ПАО «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха») в рамках программы сертификации успешно провели наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолёта МС-21. По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров — до 211 человек», — говорится в пресс-релизе ОАК.
В сообщении корпорации отмечается, что испытания проводились в условиях, «максимально приближенных к самым жёстким из возможных в эксплуатации». В частности, тестирование проходило в тёмное время суток и использовалась только половина из имеющихся аварийных выходов самолёта.
При этом не менее 40% от общего числа участников испытаний составляли женщины и не менее 35% — лица старше 50 лет. В число пассажиров были включены также три куклы, имитировавшие детей в возрасте до двух лет, для которых в самолётах не предусмотрены отдельные посадочные места.
Также отмечается, что в испытаниях участвовала версия МС-21 с максимально плотной компоновкой пассажирского салона. В результате с борта воздушного судна успешно эвакуировались 211 пассажиров, а также три члена лётного экипажа и пять бортпроводников.
По результатам испытаний подтвердилось соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам авиационной безопасности, а также исправное функционирование его аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, в ходе тестов были продемонстрированы эффективность обучения кабинного и лётного экипажа и качество разработанной эксплуатационной документации.
- Салон авиалайнера МС-21
- globallookpress.com
- © irkut.com
«Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее чем за 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило 81,7 с», — рассказал заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
По его словам, отчёт по результатам испытаний был утверждён Авиационным регистром Российской Федерации.
«Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолёты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную», — сказал Богинский.
В свою очередь, заместитель руководителя «Росавиации» Андрей Добряков отметил, что авиакомпании ждут начала поставок МС-21.
«Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации самолёта МС-21. Новую перспективную авиатехнику российского производства очень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолёта МС-21 — компания «Яковлев», — подчеркнул он.
«До 72 самолётов в год»
Напомним, МС-21 — это российский среднемагистральный пассажирский самолёт компании «Яковлев». Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Различные варианты этого самолёта могут вмещать от 163 до 211 человек.
Среди достоинств МС-21 разработчики выделяют передовую аэродинамику и сниженные по сравнению с аналогами эксплуатационные расходы.
«Аэродинамическое совершенство самолёта достигается с помощью крыла большего удлинения из композиционных материалов. Двигатели МС-21 с высокой степенью двухконтурности ПД-14 отличаются низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ», — говорится в материалах ОАК.
- Приборы в кабине авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14
- РИА Новости
- © Нина Падалко
Стоит отметить, что из-за западных санкций реализация проекта МС-21 замедлилась, так как разработчики заменяли иностранные комплектующие на российские образцы.
В результате лайнер получил отечественные авионику и систему предупреждения столкновения в воздухе. Кроме того, композитное крыло самолёта теперь также производится в РФ. При этом, как сообщают в ОАК, в конструкции самолёта использована рекордная в своём классе доля перспективных композиционных материалов — более 30%.
В «Яковлеве» также отказались от планов параллельно строить суда как с российскими, так и с иностранными двигателями. Теперь МС-21 пойдёт в серию только с отечественными ПД-14.
К настоящему моменту ПД-14 уже прошёл все необходимые испытания. В ходе тестов, в частности, впервые в истории российского двигателестроения была проверена работа изделия в условиях воздействия вулканического пепла. Проверка показала, что пролёт самолёта через облако пепла не приводит к нежелательным последствиям.
По итогам испытаний предприятие «ОДК—Пермские моторы» в 2021 году получило сертификат, дающий право начать серийное производство ПД-14.
28 декабря 2023 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что сегодня в разной степени готовности находятся 18 бортов МС-21. В 2024 году, по его словам, запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких лайнеров.
В общей сложности к 2030 году «Ростех» планирует построить не менее 270 лайнеров МС-21, уточнил Чемезов.
«Потихонечку мы должны увеличить объёмы, и к 2029 году мы должны производить до 72 самолётов в год», — отметил топ-менеджер.
Компоновка по потребностям
По словам аналитиков, благодаря разрешению на перевозку до 211 пассажиров ОАК теперь сможет выпускать МС-21 с различными вариантами компоновки салона.
«Получение дополнения к сертификату говорит о том, что авиакомпании по своему желанию смогут выбирать оптимальную для себя компоновку салона. У МС-21 есть достаточно большое пространство для различных вариантов», — пояснил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Как предположил, в свою очередь, главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин, на авиарынке России будут востребованы как версии МС-21 с максимальным числом пассажиров, так и более комфортные варианты.
«211 пассажиров — это версия, которая называется full economy. Она предусматривает довольно плотную компоновку кресел. Если авиакомпания летает чартерными рейсами, например летом в Сочи, то ей важно, чтобы мест было побольше, а цена (билетов. — RT) ниже. В этом случае подойдёт вариант на 211 кресел. Другие же версии предусматривают наличие бизнес-класса — тогда мест в салоне меньше. Компоновку определять будут авиакомпании в зависимости от своих потребностей», — сказал Фомин в комментарии RT.
Роман Гусаров также напомнил, что в конце 2021 года МС-21 с частью импортного оборудования уже получил базовый сертификат типа. Теперь же лайнер вынужден проходить новую сертификацию из-за замены комплектующих.
«Самолёт на самом деле уже был сертифицирован, он может летать и перевозить пассажиров. Но в нынешней конфигурации его поставлять нельзя, поскольку из-за санкций нужно решить ряд задач по импортозамещению. Как только эта работа будет закончена и завершится программа испытаний, обновлённый лайнер получит сертификат — и его можно будет поставлять авиакомпаниям», — резюмировал эксперт.
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