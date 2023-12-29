«Ждут авиакомпании и пассажиры»: как проходит сертификация лайнера МС-21

Российский лайнер МС-21 в ходе сертификации получил разрешение на перевозку 211 человек. Об этом сообщается на сайте ОАК. Это решение было принято по итогам успешных испытаний по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа. В ходе тестов подтвердилось соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам авиационной безопасности. Как отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, до 2030 года планируется построить не менее 270 лайнеров МС-21. По словам аналитиков, поставки лайнера авиакомпаниям начнутся после завершения сертификации импортозамещённой версии самолёта.

Самолёт МС-21 получил одобрение Росавиации на перевозку максимального количества пассажиров — 211 человек. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Как отмечается в материалах компании, разрешение было получено после успешных наземных испытаний по аварийной эвакуации.

«Специалисты ПАО «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха») в рамках программы сертификации успешно провели наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолёта МС-21. По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров — до 211 человек», — говорится в пресс-релизе ОАК.

В сообщении корпорации отмечается, что испытания проводились в условиях, «максимально приближенных к самым жёстким из возможных в эксплуатации». В частности, тестирование проходило в тёмное время суток и использовалась только половина из имеющихся аварийных выходов самолёта.

При этом не менее 40% от общего числа участников испытаний составляли женщины и не менее 35% — лица старше 50 лет. В число пассажиров были включены также три куклы, имитировавшие детей в возрасте до двух лет, для которых в самолётах не предусмотрены отдельные посадочные места.

Также отмечается, что в испытаниях участвовала версия МС-21 с максимально плотной компоновкой пассажирского салона. В результате с борта воздушного судна успешно эвакуировались 211 пассажиров, а также три члена лётного экипажа и пять бортпроводников.

По результатам испытаний подтвердилось соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам авиационной безопасности, а также исправное функционирование его аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, в ходе тестов были продемонстрированы эффективность обучения кабинного и лётного экипажа и качество разработанной эксплуатационной документации.

Салон авиалайнера МС-21

globallookpress.com

© irkut.com

«Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее чем за 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило 81,7 с», — рассказал заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

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По его словам, отчёт по результатам испытаний был утверждён Авиационным регистром Российской Федерации.

«Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолёты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную», — сказал Богинский.

В свою очередь, заместитель руководителя «Росавиации» Андрей Добряков отметил, что авиакомпании ждут начала поставок МС-21.

«Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации самолёта МС-21. Новую перспективную авиатехнику российского производства очень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолёта МС-21 — компания «Яковлев», — подчеркнул он.

«До 72 самолётов в год»

Напомним, МС-21 — это российский среднемагистральный пассажирский самолёт компании «Яковлев». Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Различные варианты этого самолёта могут вмещать от 163 до 211 человек.

Среди достоинств МС-21 разработчики выделяют передовую аэродинамику и сниженные по сравнению с аналогами эксплуатационные расходы.

«Аэродинамическое совершенство самолёта достигается с помощью крыла большего удлинения из композиционных материалов. Двигатели МС-21 с высокой степенью двухконтурности ПД-14 отличаются низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ», — говорится в материалах ОАК.

Приборы в кабине авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14

РИА Новости

© Нина Падалко

Стоит отметить, что из-за западных санкций реализация проекта МС-21 замедлилась, так как разработчики заменяли иностранные комплектующие на российские образцы.

В результате лайнер получил отечественные авионику и систему предупреждения столкновения в воздухе. Кроме того, композитное крыло самолёта теперь также производится в РФ. При этом, как сообщают в ОАК, в конструкции самолёта использована рекордная в своём классе доля перспективных композиционных материалов — более 30%.

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В «Яковлеве» также отказались от планов параллельно строить суда как с российскими, так и с иностранными двигателями. Теперь МС-21 пойдёт в серию только с отечественными ПД-14.

К настоящему моменту ПД-14 уже прошёл все необходимые испытания. В ходе тестов, в частности, впервые в истории российского двигателестроения была проверена работа изделия в условиях воздействия вулканического пепла. Проверка показала, что пролёт самолёта через облако пепла не приводит к нежелательным последствиям.

По итогам испытаний предприятие «ОДК—Пермские моторы» в 2021 году получило сертификат, дающий право начать серийное производство ПД-14.

28 декабря 2023 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что сегодня в разной степени готовности находятся 18 бортов МС-21. В 2024 году, по его словам, запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких лайнеров.

В общей сложности к 2030 году «Ростех» планирует построить не менее 270 лайнеров МС-21, уточнил Чемезов.

«Потихонечку мы должны увеличить объёмы, и к 2029 году мы должны производить до 72 самолётов в год», — отметил топ-менеджер.

Компоновка по потребностям

По словам аналитиков, благодаря разрешению на перевозку до 211 пассажиров ОАК теперь сможет выпускать МС-21 с различными вариантами компоновки салона.

«Получение дополнения к сертификату говорит о том, что авиакомпании по своему желанию смогут выбирать оптимальную для себя компоновку салона. У МС-21 есть достаточно большое пространство для различных вариантов», — пояснил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Как предположил, в свою очередь, главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин, на авиарынке России будут востребованы как версии МС-21 с максимальным числом пассажиров, так и более комфортные варианты.

«211 пассажиров — это версия, которая называется full economy. Она предусматривает довольно плотную компоновку кресел. Если авиакомпания летает чартерными рейсами, например летом в Сочи, то ей важно, чтобы мест было побольше, а цена (билетов. — RT) ниже. В этом случае подойдёт вариант на 211 кресел. Другие же версии предусматривают наличие бизнес-класса — тогда мест в салоне меньше. Компоновку определять будут авиакомпании в зависимости от своих потребностей», — сказал Фомин в комментарии RT.

Роман Гусаров также напомнил, что в конце 2021 года МС-21 с частью импортного оборудования уже получил базовый сертификат типа. Теперь же лайнер вынужден проходить новую сертификацию из-за замены комплектующих.

«Самолёт на самом деле уже был сертифицирован, он может летать и перевозить пассажиров. Но в нынешней конфигурации его поставлять нельзя, поскольку из-за санкций нужно решить ряд задач по импортозамещению. Как только эта работа будет закончена и завершится программа испытаний, обновлённый лайнер получит сертификат — и его можно будет поставлять авиакомпаниям», — резюмировал эксперт.