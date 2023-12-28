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Самолёт МС-21 получил одобрение на перевозку 211 пассажиров

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Самолёт МС-21 получил одобрение на перевозку максимального количества пассажиров — 211, сообщили в ОАК.
Самолёт МС-21 получил одобрение на перевозку 211 пассажиров
  • РИА Новости

«Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров — до 211», — говорится в сообщении.

Испытания самолёта подтвердили соответствие нормам авиабезопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования.

Ранее заместитель гендиректора «Яковлева» Олег Нестеров сообщил, что до 2030 года планируется произвести 270 российских самолётов МС-21.

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