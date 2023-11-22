Нестеров: до 2030 года планируется произвести 270 самолётов МС-21

До 2030 года планируется произвести 270 российских самолётов МС-21.

Об этом говорится в презентации заместителя генерального директора «Яковлева» Олега Нестерова на Московской авиационной неделе в МАИ.

Как пишет ТАСС, также в презентации указано намерение произвести до 142 самолётов SJ 100 и 115 самолётов Ту-214.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре.