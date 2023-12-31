Курс на импортозамещение: как развивалась российская гражданская авиация в 2023 году

В 2023 году в российской гражданской авиации произошёл ряд важных событий: первые полёты совершили импортозамещённый SJ-100 и модернизированный Ил-96-400М, на предприятиях в Перми и Ульяновске было развёрнуто серийное производство двигателей и композитного крыла для среднемагистрального лайнера МС-21. В свою очередь, Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова начал расширение производственных мощностей для выпуска пассажирских лайнеров Ту-214. По словам аналитиков, импортозамещение в российской авиации идёт полным ходом. Реализация этих планов обеспечит России независимость от западных поставщиков и позволит насытить продукцией собственный авиарынок, уверены эксперты.

В 2023 году Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») продолжила работы по импортозамещению в гражданской авиации. Усилия ОАК направлены на обеспечение российских авиакомпаний отечественными самолётами в условиях действия западных санкций.

Как отмечают аналитики, одним из главных событий уходящего года в этой сфере стал первый полёт опытного образца российского лайнера SJ-100. Воздушное судно представляет собой импортозамещённую версию ближнемагистрального самолёта Sukhoi Superjet 100.

«Это очень серьёзное и важное достижение с учётом того, что бортовые комплексы на оригинальной версии Superjet, которая сейчас летает, практически полностью импортные. А теперь они становятся отечественными», — сказал в комментарии RT главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин.

Полёт опытного SJ-100 состоялся 29 августа и проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Продолжительность полёта составила 54 мин.

В ходе испытаний, в частности, были протестированы система автоматического регулирования давления в кабине и заход на посадку с уходом на второй круг.

Как сообщили в Минпромторге РФ, в ходе тестов была подтверждена стабильная работа всех отечественных комплектующих, а также управляемость и устойчивость самолёта в воздухе.

В министерстве добавили, что на обновлённом лайнере было замещено около 40 систем и агрегатов. Как сказали аналитики, по итогам импортозамещения в конструкции SJ-100 не останется иностранных комплектующих.

«На самолёте планируется заменить все импортные системы, которые на нём были, включая двигатели. К настоящему моменту все бортовые системы и практически вся авионика на нём уже российские. Следующим этапом станет замена двигателей», — пояснил Андрей Фомин.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров полагает, что первый полёт нового Superjet с российскими двигателями ПД-8 может состояться уже в 2024 году.

«Отечественные двигатели уже установлены на один из опытных образцов. Сейчас ожидается разрешение на первый полёт. Сроки выдачи разрешения будут зависеть от хода сертификации самого двигателя, которая сейчас ведётся. После сертификации двигателя начнутся испытания самолёта уже с ПД-8», — пояснил специалист в разговоре с RT.

Первый полёт Ил-96-400М

Ещё одним важным событием в 2023 году стал первый полёт широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М, который состоялся 1 ноября.

Данный лайнер является модернизированной версией Ил-96–300 и отличается от него удлинённым на 9,35 м фюзеляжем и более мощными двигателями ПС-90А1. Самолёт вмещает до 370 пассажиров.

По данным Минпромторга РФ, Ил-96-400М получил новые эксплуатационные и транспортные возможности за счёт модернизации пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, которое соответствует действующим и перспективным требованиям российских и международных авиационных регуляторов.

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96–300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности... В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов», — заявил зампред правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам аналитиков, ввод в эксплуатацию Ил-96-400М позволит российским авиакомпаниям совершать рейсы по маршрутам большой протяжённости.

«Благодаря параметрам этого самолёта, в том числе дальности его полёта, отечественные авиаперевозчики смогут перевозить пассажиров практически на всех линиях», — рассказал в беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

В то же время эксперт добавил, что использование «четырёхдвигательной схемы делает стоимость лётного часа на самолёте Ил-96-400М несколько выше, чем у двухдвигательных аналогов, поэтому применение Ил-96–400М, вероятно, будет ограниченным».

«Тем не менее принципиально важно, что наработки и компетенции по широкофюзеляжным дальним самолётам мы сохранили. В этом смысле полёт Ил-96–400М — важная веха в развитии линейки широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и подтверждение того, что наша страна не отказывается от амбиций по созданию машин такого класса», — подчеркнул Олег Пантелеев.

«МС-21 — это наш самолёт будущего»

В 2023 году продолжились работы и по реализации одного из главных проектов отечественной авиации последних лет — создание среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Его разработкой занимается ПАО «Яковлев» (входит в ОАК).

Из-за западных санкций, введённых в последние несколько лет, создание МС-21 замедлилось, так как разработчикам пришлось заменять иностранные комплектующие на российские образцы. По словам аналитиков, к настоящему моменту для значительной части этого оборудования уже найдены отечественные аналоги.

Так, на заводе «Аэрокомпозит» в Ульяновске в этом году начался серийный выпуск крыла для МС-21 из полностью российских композитных материалов. В дополнение к этому предприятие «ОДК-Пермские моторы» приступило к серийному производству новейших двигателей ПД-14, которые создавались для этого лайнера.

МС-21

globallookpress.com

© irkut.com

В свою очередь, «Ростех» передал разработчикам самолёта первый комплект полностью российской авионики. Стали производиться и первые отечественные образцы системы предупреждения столкновения в воздухе для МС-21 и SJ-100.

В декабре МС-21 по результатам испытаний Росавиацией было выдано разрешение на перевозку максимального числа пассажиров — 211 человек.

«МС-21— это наш самолёт будущего. Процедура импортозамещения оборудования на нём идёт полным ходом», — сказал Андрей Фомин.

«Согласно планам, все испытания должны завершиться в такие сроки, чтобы к началу 2025 года самолёт был готов к поставкам. Этих испытаний — сотни. Некоторые уже проведены. Будем надеяться, что все оставшиеся работы и проверки удастся завершить в намеченные сроки», — добавил эксперт.

Возвращение Ту-214

В уходящем году на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова началось расширение производственных мощностей для выпуска пассажирских лайнеров Ту-214.

Данный самолёт является модификацией среднемагистрального пассажирского лайнера Ту-204, созданного в 1980-х годах. Из-за экономических проблем 1990-х годов и наступившего после развала СССР кризиса в авиаотрасли производство самолётов Ту-204 и Ту-214 так и не стало массовым — эти машины применяются сегодня в основном в государственных организациях.

Однако западные санкции, которые сделали невозможным покупку новых и обслуживание эксплуатируемых российскими компаниями самолётов Airbus и Boeing, подарили Ту-214 вторую жизнь. В 2022 году было решено увеличить объёмы производства Ту-214 для покрытия возникших у авиакомпаний потребностей в новых машинах. При этом лайнеры будут доработаны таким образом, чтобы в них не осталось иностранных деталей.

Ту-214

РИА Новости

© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова

Согласно существующим планам, до 2030 года планируется выпустить порядка 115 самолетов Ту-214.

«У нас к началу этого года в гражданской авиации насчитывалось несколько сотен среднемагистральных лайнеров. Но всё это Airbus и Boeing. После введения санкций получение запчастей для них стало проблемой, хотя этот процесс как-то идёт и налаживается. Но все понимают, что эта задача с каждым годом будет становиться всё сложнее. Поэтому и встал вопрос о замене всех этих самолётов на отечественные. Конечно, их все надо было бы менять на МС-21, но сразу это сделать не получится. Поэтому принято решение параллельно строить самолёт Ту-214», — рассказал Андрей Фомин.

Аналитик добавил, что Ту-214 — «это хорошая машина», которая не уступает аналогам от Boeing и Airbus.

«Ту-214 уже полностью освоен профильными специалистами. Важно и то, что он практически полностью российский», — подчеркнул Фомин.

«Ставка на развитие»

Как отмечает Олег Пантелеев, реализация программы по импортозамещению в авиапромышленности не будет быстрой, однако вложенные в это дело усилия и средства оправдывают себя.

«Курс на импортозамещение, безусловно, себя оправдывает, потому что освоение в России ключевых технологий, которые определяют уровень технического совершенства летательных аппаратов, — это безусловное благо. Работа в этом направлении обеспечит нам независимость от западных поставщиков авиатехники и насытит собственный авиапарк», — считает специалист.

Аналитик также добавил, что после удовлетворения спроса среди отечественных авиакомпаний российские самолёты могут выйти и на мировой рынок.

«В перспективе насыщение российского авиапарка позволит нам вернуться и на международные рынки. К сожалению, это происходит не так быстро, как хотелось бы, но ставка на развитие своих научных и конструкторских школ, на освоении передовых технологий в любом случае принесёт плоды», — резюмировал Олег Пантелеев.