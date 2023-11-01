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В России совершил первый полёт новый дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М

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Широкофюзеляжный модернизированный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил первый полёт, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В России совершил первый полёт новый дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М
  • РИА Новости

Его слова приводит пресс-служба российского правительства. 

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — сказал Мантуров.

По его словам, модернизированный самолёт сохранил высокие показатели Ил-96-300, а также теперь обладает новыми эксплуатационными и транспортными возможностями. 

Уточняется, что самолёт является модернизированной версией Ил-96-300, отличающейся более мощным двигателем и вмещающей до 370 пассажиров.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что проект создания модернизированного Ил-96 в версии с двумя двигателями остаётся на повестке.

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