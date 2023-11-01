В России совершил первый полёт новый дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М
- РИА Новости
Его слова приводит пресс-служба российского правительства.
«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — сказал Мантуров.
По его словам, модернизированный самолёт сохранил высокие показатели Ил-96-300, а также теперь обладает новыми эксплуатационными и транспортными возможностями.
Уточняется, что самолёт является модернизированной версией Ил-96-300, отличающейся более мощным двигателем и вмещающей до 370 пассажиров.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что проект создания модернизированного Ил-96 в версии с двумя двигателями остаётся на повестке.