В России совершил первый полёт новый дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М

Широкофюзеляжный модернизированный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил первый полёт, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Его слова приводит пресс-служба российского правительства.

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — сказал Мантуров.

По его словам, модернизированный самолёт сохранил высокие показатели Ил-96-300, а также теперь обладает новыми эксплуатационными и транспортными возможностями.

Уточняется, что самолёт является модернизированной версией Ил-96-300, отличающейся более мощным двигателем и вмещающей до 370 пассажиров.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что проект создания модернизированного Ил-96 в версии с двумя двигателями остаётся на повестке.