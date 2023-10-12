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Чемезов: проект создания модернизированного Ил-96 остаётся на повестке

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Проект создания модернизированного Ил-96 в версии с двумя двигателями остаётся на повестке.
Чемезов: проект создания модернизированного Ил-96 остаётся на повестке
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Скорее всего, мы пока не планируем серийно выпускать (Ил-96 с двумя двигателями. — RT), будем выпускаться под заказ СЛО. Скорее всего, будет использоваться как транспортный самолёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» завершила процесс страхового урегулирования по самолётам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.

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