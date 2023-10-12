«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование с ирландским CDB Aviation
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Об этом компания сообщает на своём официальном сайте.
Как отмечается в материале, CDB Aviation прекратил свои требования к России по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с «Аэрофлотом».
Уточняется, что право собственности на самолёты перешло ООО «Страховая компания «НСК», выплатившему сумму урегулирования.
В декабре «Аэрофлот» выкупил десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.
6 сентября сообщалось, что «Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолётов.