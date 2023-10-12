«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование с ирландским CDB Aviation

Российская авиакомпания «Аэрофлот» завершила процесс страхового урегулирования по самолётам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.

Об этом компания сообщает на своём официальном сайте.

Как отмечается в материале, CDB Aviation прекратил свои требования к России по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с «Аэрофлотом».

Уточняется, что право собственности на самолёты перешло ООО «Страховая компания «НСК», выплатившему сумму урегулирования.

В декабре «Аэрофлот» выкупил десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.

6 сентября сообщалось, что «Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолётов.