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«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование с ирландским CDB Aviation

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» завершила процесс страхового урегулирования по самолётам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.
«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование с ирландским CDB Aviation
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Peter Seyfferth/finephotoa

Об этом компания сообщает на своём официальном сайте.

Как отмечается в материале, CDB Aviation прекратил свои требования к России по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с «Аэрофлотом».

Уточняется, что право собственности на самолёты перешло ООО «Страховая компания «НСК», выплатившему сумму урегулирования.

В декабре «Аэрофлот» выкупил десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.

6 сентября сообщалось, что «Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолётов.

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