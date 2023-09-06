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«Аэрофлот» завершил урегулирование с лизингодаталем по «ирландским» самолётам

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Группа «Аэрофлот» завершила процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолётов.

Информация об этом появилась на сайте компании.

Отмечается, что самолёты перейдут в собственность страховой компании «НСК», которая и осуществила выплату суммы урегулирования.

«Группа «Аэрофлот» продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями ВС иностранного производства», — отметили в компании.

В декабре прошлого года «Аэрофлот» сообщил о выкупе десяти самолётов Boeing у ирландской компании.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для зарубежных самолётов.

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