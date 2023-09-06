«Аэрофлот» завершил урегулирование с лизингодаталем по «ирландским» самолётам
Информация об этом появилась на сайте компании.
Отмечается, что самолёты перейдут в собственность страховой компании «НСК», которая и осуществила выплату суммы урегулирования.
«Группа «Аэрофлот» продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями ВС иностранного производства», — отметили в компании.
В декабре прошлого года «Аэрофлот» сообщил о выкупе десяти самолётов Boeing у ирландской компании.
Также сообщалось, что «Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для зарубежных самолётов.