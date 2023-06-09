«Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для зарубежных самолётов

Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» завершили процесс одобрения использования российских воздушных фильтров для самолётов иностранного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Наука и инновации».

«В рамках проекта освоено производство воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах воздушного судна», — заявили в компании.

При этом отмечается, что «Росатом» планирует продолжить сотрудничество с «Аэрофлотом» в целях дальнейшего расширения линейки импортозамещённых компонентов для самолётов иностранного производства.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что парк компании к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолётов.