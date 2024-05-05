«Крылья Советов»: какое влияние на развитие отечественной авиации оказал самолёт АНТ-9

95 лет назад свой первый полёт совершил советский пассажирский лайнер АНТ-9 (ПС-9). После завершения испытаний эти самолёты выполняли как внутренние, так и международные рейсы. АНТ-9 также использовались в ВВС СССР, в том числе в годы Великой Отечественной войны. По словам экспертов, создание этого самолёта стало важным шагом для советской авиации.

5 мая 1929 года впервые поднялся в небо советский пассажирский самолёт АНТ-9 (ПС-9).

Его разработка началась в конце 1920-х. В то время гражданские самолёты в СССР в основном создавались путём переоборудования военных бортов. АНТ-9 в этом отношении был исключением — он изначального проектировался для перевозки пассажиров. Вместе с тем конструкторы предусмотрели возможность при необходимости модифицировать его и для выполнения военных задач.

Проектированием АНТ-9 занимались специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) под руководством конструктора Андрея Туполева.

Андрей Николаевич Туполев. 1925 год

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При создании воздушного судна инженеры использовали узлы и агрегаты, которые ранее применялись на самолётах АНТ-3 (Р-3), АНТ-7 (Р-6) и АНТ-8. Такой подход позволил в короткие сроки создать удачную конструкцию моноплана с высокорасположенным крылом. В свою очередь, корпус АНТ-9 представлял собой цельнометаллический свободнонесущий высокоплан с гофрированной обшивкой и неубираемым шасси.

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«Цельнометаллическую конструкцию можно назвать одной из особенностей АНТ-9. Не стоит забывать, что в те годы многие самолёты всё ещё летали с деревянными и полотняными элементами конструкции», — отметил в комментарии RT генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян.

Фюзеляж вмещал кабину экипажа, пассажирский салон на девять мест, гардероб, санузел и два багажных отделения.

На первых опытных АНТ-9 устанавливались три французских двигателя Titan фирмы Gnome Rhone мощностью по 230 л. с. В дальнейшем было решено заменить их на более мощные (320 л. с.) американские двигатели J5 Whirlwind фирмы Wright. Согласно расчётам, новые агрегаты должны были увеличить скорость и грузоподъёмность судна при некотором сокращении дальности полёта.

Предполагалось также, что в дальнейшем производство J5 будет развёрнуто в СССР, однако переговоры с американской компанией в итоге зашли в тупик и этим планам не суждено было сбыться. В конечном итоге конструкторы АНТ-9 решили отказаться и от J5, сделав выбор в пользу отечественного двигателя М-26 мощностью 300 л. с., разработка которого завершилась в 1929 году.

Таким образом, после старта серийного производства в эксплуатации находились самолёты как с «райтовскими» моторами, так и с отечественными силовыми установками. Кроме того, на более поздней модификации самолёта, именовавшейся ПС-9, вместо трёх двигателей начали устанавливать два более мощных советских мотора М-17Б по 500 л. с. каждый.

Агитационный «Крокодил»

30 апреля 1929 года первая опытная машина была готова. Перед стартом испытаний 1 мая воздушное судно было выставлено на Красной площади для всеобщего обозрения. После этого АНТ-9 перевезли для тестирования на Центральный аэродром.

После первых успешных полётов Андрей Туполев, вопреки инструкциям, решил лично опробовать АНТ-9, взяв на борт в качестве пассажиров членов своей семьи.

«Было сделано всего несколько полётов, когда Андрей Николаевич совершенно неожиданно привёз на аэродром всю свою семью, посадил в самолёт, а я должен был поднять их в воздух. Мы все, принимавшие участие в испытаниях, восприняли этот поступок как веру в добросовестность нашего коллектива. Это обязывало нас работать наилучшим образом. Впечатление было (что и говорить!) исключительное и вызвало много лестных толков», — поделился воспоминаниями об этом полёте лётчик-испытатель Михаил Громов в книге «На земле и в небе».

Самолёт АНТ-9 «Крылья Советов» конструкции А.Н. Туполева, на котором лётчик-испытатель М.М. Громов с бортмехаником В.П. Русаковым с 10 июля по 8 августа 1929 года совершили трансъевропейский перелёт

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Отзывы специалистов о машине по результатам испытаний оказались в целом положительными. В ходе тестов воздушное судно с максимальной взлётной массой 5043 кг и полезной нагрузкой 1700 кг показало предельную скорость 209 км/ч. При этом его практический потолок составил 3810 м, а дальность полёта с пассажирами — 1000 км.

Испытания завершились перелётом по маршруту Москва — Серпухов — Кашира — Москва. После этого в июне АНТ-9 перебазировался в Одессу, а уже 10 июля самолёт с журналистами на борту отправился в первое заграничное турне. На корпусе лайнера красовалась надпись «Крылья Советов». За месяц АНТ-9 посетил Варшаву, Берлин, Париж, Рим, Марсель и Лондон.

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«В ходе полётов по Европе он пролетел свыше 9 тыс. км со средней скоростью 177 км/ч. Это был знаменитый перелёт, в результате которого с достижениями СССР смогло ознакомиться большое количество людей за рубежом», — рассказал в беседе с RT историк авиации Николай Бодрихин.

Ярким эпизодом в истории проекта АНТ-9 также стало участие самолёта этого типа в работе агитэскадрильи имени Горького в 1930-х годах. Борт получил название в честь сатирического журнала «Крокодил» и был оформлен соответствующим образом: на машине установили декоративные «крокодильи» нос и зубы. В таком виде АНТ-9 «Крокодил» совершил множество агитполётов, в том числе в отдалённые районы страны. Всего в рамках этой акции было проведено 8815 собраний, концертов, бесед и других мероприятий.

На международных линиях самолёты АНТ-9 летали в Германию, Чехословакию и Китай. Помимо СССР, они эксплуатировались также русско-германским обществом воздушных сообщений «Дерулюфт» (Deutsch-Russische Luftverkehrs A.G., Deruluft).

Использовались АНТ-9 и в советских ВВС — главным образом для перевозки военных. Кроме того, на этих самолётах проводились первые учения советских десантников: 15 августа 1931 года два АНТ-9 осуществили сброс 19 парашютистов в районе Красного Села под Ленинградом. Вместе с военными также было десантировано тяжёлое вооружение, включая пулемёты, две безоткатные пушки и боеприпасы.

АНТ-9 ограниченно использовались советскими войсками и в ходе Великой Отечественной войны. В основном они были задействованы в тылу для перевозки наземного состава авиаполков, боеприпасов, запчастей и медикаментов.

«Состоял из конструктивных находок»

К середине 1930-х годов АНТ-9 уже считался не соответствующим современным на тот момент требованиям. В 1935 году сборку АНТ-9 прекратили, и постепенно, по мере износа, самолёты этого проекта стали списывать. Всего за время эксплуатации этих самолётов было построено 66 единиц в трёхмоторном варианте и около 60 машин — в двухмоторном с двигателями М-17. Но до наших дней не сохранился ни один экземпляр АНТ-9.

Встреча советского самолёта «Крылья Советов». Репродукция фотографии 1929 года

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Как рассказали RT опрошенные специалисты, создание и эксплуатация АНТ-9 были сопряжены с определёнными трудностями. Так, переход на американские двигатели снизил полётные качества судна, из-за чего его конструкцию пришлось дорабатывать. В свою очередь, советские двигатели М-26 имели довольно скромный ресурс работы. Инженерам приходилось иметь дело и с различными «детскими болезнями» самолёта, случались также и нештатные ситуации во время полёта.

Несмотря на это, как пишет специализированный портал Airwar.ru, АНТ-9 довольно долго оставался флагманом Главного управления гражданского воздушного флота СССР. Его внедрение фактически переводило на новую ступень всю работу советской гражданской авиации.

В то же время более крупные по размерам и пассажировместимости АНТ-14 и АНТ-20 «Максим Горький» не оказали такого же влияния на авиационную отрасль СССР, поскольку были произведены в небольшом количестве (АНТ-14 — в единичном экземпляре, а АНТ-20 — в двух). В силу этих обстоятельств АНТ-9 считается самым большим советским пассажирским самолётом тех лет, эксплуатировавшимся на регулярных авиалиниях.

«АНТ-9 прослужил на линиях достаточно долго — примерно до 1945 года, то есть около 14 лет. При этом надо учитывать, что это было за время: авиация тогда активно менялась, уже в 1940-е годы состоялись первые старты реактивных самолётов. Так что для подобного проекта это довольно большой срок службы», — подчеркнул Николай Бодрихин.

В свою очередь, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов в комментарии RT отметил, что АНТ-9, несмотря на недостатки, всё равно можно считать прорывным проектом для советской авиации тех лет.

«На тот период любой самолёт, сконструированный Андреем Туполевым, был ноу-хау. К этому разряду относится и АНТ-9. Он состоял из конструктивных находок. Поэтому говорить, что это был обычный, рядовой самолёт, никак нельзя», — резюмировал специалист.