Лётчик Су-25 сумел посадить самолёт на аэродроме после попадания ракеты украинского ПЗРК

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Лётчик штурмовика Су-25 ВКС России сумел приземлиться на аэродроме базирования после попадания в самолёт ракеты ПЗРК на Украине.
Лётчик Су-25 сумел посадить самолёт на аэродроме после попадания ракеты украинского ПЗРК
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как сообщили в Министерстве обороны России, при выполнении боевой задачи на Украине в штурмовик Су-25, который следовал в паре вторым, попала ракета ПЗРК ВСУ.

Летчик повреждённого самолёта, оценив обстановку, принял решение отключить повреждённый двигатель и не покидать самолёт.

При этом лётчик первого — ведущего — самолёта подполковник Денис Литвинов перестроился так, чтобы прикрыть самолёт товарища от повторного попадания ракеты.

«Лётчик второго самолёта визуально обнаружил пуск второй ракеты и, отстреливая тепловые ловушки, сумел увести ракету в сторону», — рассказали в ведомстве.

При заходе на посадку лётчик повреждённого Су-25 сообщил об отказе систем управления и контроля самолёта.

«Посадка произведена без происшествий... Оба лётчика представлены к государственным наградам», — отметили в министерстве.

Утром 14 марта Министерство обороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.

Авиаудар наносился ракетным вооружением.

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