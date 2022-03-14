Лётчик Су-25 сумел посадить самолёт на аэродроме после попадания ракеты украинского ПЗРК
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Как сообщили в Министерстве обороны России, при выполнении боевой задачи на Украине в штурмовик Су-25, который следовал в паре вторым, попала ракета ПЗРК ВСУ.
Летчик повреждённого самолёта, оценив обстановку, принял решение отключить повреждённый двигатель и не покидать самолёт.
При этом лётчик первого — ведущего — самолёта подполковник Денис Литвинов перестроился так, чтобы прикрыть самолёт товарища от повторного попадания ракеты.
«Лётчик второго самолёта визуально обнаружил пуск второй ракеты и, отстреливая тепловые ловушки, сумел увести ракету в сторону», — рассказали в ведомстве.
При заходе на посадку лётчик повреждённого Су-25 сообщил об отказе систем управления и контроля самолёта.
«Посадка произведена без происшествий... Оба лётчика представлены к государственным наградам», — отметили в министерстве.
Утром 14 марта Министерство обороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.
Авиаудар наносился ракетным вооружением.