«Отогнать противника как можно дальше от наших границ»: как в зоне СВО используются реактивные системы залпового огня

Минобороны РФ показало кадры боевого применения установок РСЗО «Град» на Херсонском и Харьковском направлениях. Как отмечают в ведомстве, в зоне СВО артиллерийские расчёты ВС РФ наносят точные удары по фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ. На сегодняшний день «Град» — самая массовая в мире реактивная система залпового огня. Аналитики констатируют, что, несмотря на солидный возраст, эта РСЗО до сих пор востребована в войсках. Эксперты добавляют, что сейчас российские специалисты работают над повышением дальности и точности подобных комплексов.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» на Херсонском и Харьковском направлениях СВО.

В материале ведомства отмечается, что установки «Град» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу и на островах в дельте Днепра.

«Они постоянно находятся в полной боевой готовности. Расчёты «Градов» выезжают из укрытия на огневые позиции... и оперативно наносят огневое поражение. Корректировка стрельбы ведётся в режиме реального времени... Точным артиллерийским огнём по заданным координатам была сорвана ротация пехоты ВСУ на правом берегу и на островах в дельте Днепра и уничтожены более десяти военнослужащих ВСУ и два пикапа», — сказано в релизе.

В свою очередь, «Грады» группировки войск «Север», которая действует на Харьковском направлении, уничтожили вскрытые позиции украинских формирований и сорвали переброску подкреплений ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.

В Минобороны подчёркивают, что российская артиллерия в круглосуточном режиме наносит точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ. «Грады» при этом фактически работают в режиме кочующего миномёта. Это означает, что боевая машина может прибыть в любую заданную точку и ударить по противнику в самых неожиданных для него местах.

«Огонь реактивной артиллерии помогает штурмовым подразделениям группировки «Север» продвигаться вперёд. Снаряды большого калибра обрушиваются на позиции противника и обезвреживают врага. Вскрывают даже мощные укрепрайоны», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что боевой расчёт одного из «Градов» группировки войск «Север» состоит из уроженцев Белгородской области. Бойцы говорят, что каждая уничтоженная военная машина противника — это спасённые жизни их земляков.

«Боевая машина со своей работой справляется очень эффективно и ни разу нас не подводила... Враг очень часто бьёт по мирным жителям. Это, я бы сказал, основные его цели, к сожалению. Наша задача — защитить мирных жителей, чтобы не было пострадавших. И отогнать противника как можно дальше от наших границ», — рассказал водитель-заряжающий «Града» с позывным Кинолог.

От «Града» к «Торнадо»

РСЗО БМ-21 «Град» — один из «старожилов» Вооружённых сил РФ: эти установки стали поступать в войска ещё в первой половине 1960-х годов. С тех пор это оружие стало самой массовой реактивной системой залпового огня в мире — оно находится на вооружении более 50 стран.

Разработкой комплекса занимался тульский НИИ-147 (ныне НПО «Сплав»). Оригинальный «Град» мог вести огонь пакетом из 40 122-мм реактивных снарядов на расстояние до 20 км.

В дальнейшем в ходе модернизации «Града» инженеры «Сплава» создали модификацию под индексом «Торнадо-Г», которая может бить на расстояние до 40 км. Этот комплекс также отличается более мощными боеприпасами, масса головной части которых вдвое больше, чем у базовой версии.

Кроме того, по словам главного конструктора НПО «Сплав» Бориса Белобрагина, в «Торнадо-Г» была внедрена автоматическая система управления наведением и огнём с самоориентирующейся гироскопической системой курсо- и креноуказания.

«Машина, ещё находясь на марше, знает своё местонахождение в каждой точке движения и, прибыв на стартовую позицию, может через 20 секунд получить задачу, координаты цели, точно навестись и мгновенно открыть огонь. Кроме того, была создана принципиально новая система подготовки пуска. Всё это позволило сократить расчёт с четырёх человек до трёх», — рассказывал Белобрагин в интервью ТК «Звезда».

Он добавил, что командир расчёта «Торнадо-Г» имеет возможность задать разные координаты цели каждому из 40 реактивных снарядов. Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно.

«Торнадо-С»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Стоит отметить, что в семейство новых РСЗО «Торнадо» также вошла модернизированная установка «Смерч». Обновлённый комплекс теперь называется «Торнадо-С». Как и у «Торнадо-Г», у него значительно повысилась точность стрельбы, в том числе за счёт использования корректируемых боеприпасов.

Главное различие между двумя этими РСЗО — калибр и дальнобойность. Если «Торнадо-Г» может бить на 40 км 122-мм снарядами, то «Торнадо-С» использует ракеты 300-мм калибра, которые способны уничтожать цели на дистанции до 120 км.

«Увеличение дальности и точности»

Наряду с «Градом», «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» на фронтах СВО сегодня применяются и РСЗО «Ураган». В советские годы этот комплекс был своего рода промежуточным звеном между «Градом» и «Смерчем» — на нём использовались 220-мм боеприпасы с дальностью поражения целей до 35 км. Сейчас ему на смену приходит новая модификация под названием «Ураган-1М». Этот бикалиберный комплекс с различными транспортно-пусковыми модулями может запускать как 220-мм снаряды, так и 300-мм боеприпасы.

РСЗО «Ураган»

globallookpress.com

© Минобороны РФ

По словам аналитиков, в зоне СВО сегодня задействуются и «Грады» с неуправляемыми снарядами, и высокоточные установки семейства «Торнадо». Эксперты констатируют, что неуправляемые боеприпасы остаются эффективным средством поражения, которое ещё долго будет использоваться в войсках.

«Сегодня в зоне боевых действий оригинальные «Грады» по-прежнему актуальны, потому что идёт острая фаза противоборства, любые средства вооружения нужны. Важно также и то, что снарядов к ним всё ещё довольно много в арсеналах. Так что они и дальше будут использоваться наряду с более точными ракетами с возможностью спутниковой навигации», — отметил в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В свою очередь, кандидат военных наук Сергей Суворов констатировал, что неуправляемые и высокоточные снаряды предназначены для поражения разных типов целей.

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«Обычные ракеты применяются для поражения живой силы врага, опорных пунктов. Важной их функцией также является подавление позиций противника и работа по площадям (нанесение удара по обширным участкам фронта. — RT). Что касается высокоточных боеприпасов, то они нужны для уничтожения точечных целей — вражеских РСЗО, радиолокационных станций, командных пунктов, складов с вооружениями и других подобных объектов», — пояснил специалист.

Аналитики добавляют, что российские конструкторы сегодня продолжают совершенствовать реактивные системы залпового огня.

«Работы идут в направлении увеличения дальности и точности стрельбы, а также наращивания защищённости и подвижности самих пусковых установок, сокращения времени на подготовку для открытия огня и последующего свёртывания. Это главные тенденции в развитии комплексов РСЗО на сегодняшний день», — резюмировал Суворов.