По объектам энергетики и логистическим центрам: в Минобороны РФ сообщили о 17 групповых ударах по Украине за неделю

Российские военные в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по целям на Украине, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

За неделю с 22 по 28 июня российские военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по целям на Украине, заявили в Минобороны РФ.

В результате были поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

Наряду с этим поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

За неделю оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, пусковую установку M270 MLRS и транспортно-заряжающую машину вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средства противовоздушной обороны за неделю сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, а также 61 реактивный снаряд систем HIMARS, Vampire и «Ольха».

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Обстановка в зоне СВО

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трёх соединений ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны.

Противник потерял в этом секторе до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля.

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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.

ВСУ за неделю потеряли на этом направлении до 3230 человек, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины РСЗО «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть — американского производства.

Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов.

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Бойцы нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. По данным МО, противник за неделю потерял до 4410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц M777 и M198 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций РЭБ «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении отражено 39 контратак противника.

ВСУ потеряли здесь до 2950 человек, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц M777.

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Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, трёх соединений теробороны и двух бригад Нацгвардии.

Противник потерял до 930 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны.

По оценкам российской стороны, противник потерял до 740 человек, три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено восемь станций РЭБ «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов.

Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих.