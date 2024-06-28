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В подполье сообщили об ударе по боевикам «Кракена» в Николаевской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования «Кракен»* в Николаевской области.
В подполье сообщили об ударе по боевикам «Кракена» в Николаевской области
  • РИА Новости

«В половине четвёртого утра был нанесён множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды «Кракен» возле населённого пункта Галициново. Сопротивление сообщает о не менее семи прилётах», — заявил он РИА Новости.

По словам Лебедева, три сопровождались большим выбросом пламени, детонация происходила на протяжении более 20 минут.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Харьковскую область множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР.

* «Кракен» — запрещённая в России организация.  

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