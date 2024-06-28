В подполье сообщили об ударе по боевикам «Кракена» в Николаевской области
- РИА Новости
«В половине четвёртого утра был нанесён множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды «Кракен» возле населённого пункта Галициново. Сопротивление сообщает о не менее семи прилётах», — заявил он РИА Новости.
По словам Лебедева, три сопровождались большим выбросом пламени, детонация происходила на протяжении более 20 минут.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Харьковскую область множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР.
* «Кракен» — запрещённая в России организация.