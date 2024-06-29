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РИА Новости: иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с начала СВО

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Иностранная финансовая помощь украинскому бюджету достигла минимальных значений с февраля 2022 года.
РИА Новости: иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с начала СВО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.

Как отмечается, в этом году помощь бюджету страны оказали только ЕС, Япония, Канада, Великобритания, Норвегия и Испания. При этом их ежемесячный «взнос» снизился до €1,9 млрд.

Примечательно, что в мае страны впервые вообще не перевели средства. 

В 2022 году бюджету Украины помогали 17 стран и Евросоюз, пополнения составляли примерно €2,9 млрд в месяц. Самый крупный «взнос» был со стороны США — €11,4 млрд.

Транши в бюджет Украины покрывают дефицит, а также способствуют выполнению государством своих функций. 

Ранее сообщалось, что расходы госбюджета Украины с начала года составили около $31 млрд, при этом 39% потратили на выплату заработных плат и содержание военнослужащих.

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