«Хотели поставить своего человека»: предполагаемый подельник террористов Омаровых успел скрыться из России
Предполагаемый подельник террористов Омаровых успел скрыться из России
- Эпизод контртеррористической операции в Дагестане
- РИА Новости
- © Национальный антитеррористический комитет
Предполагаемый сообщник боевиков, совершивших атаки в Дагестане 23 июня, успел выехать из России незадолго до терактов, выяснил RT. По некоторым данным, мужчина мог отвечать в группировке за распространение идеологии радикального исламизма.
За два месяца до нападения братья Омаровы пытались назначить своего подельника имамом в мечети, которую они строили на частные пожертвования в родном селе Сергокала.
Источник RT в правоохранительных органах добавил, что сейчас следователи выясняют, какие задачи выполняли все участники террористической ячейки, откуда получали финансирование и указания.
Родственники чиновников и спортсмен
Вечером 23 июня террористы практически одновременно открыли огонь в двух городах Дагестана. В Дербенте вооружённые автоматами боевики ворвались на территорию православного храма Покрова Пресвятой Богородицы, где только что закончилась служба в честь праздника Святой Троицы. В церкви находились около 40 прихожан.
Нападавшие убили 66-летнего настоятеля Николая Котельникова и попытались поджечь церковь. По данным СМИ, террористы заранее договорились убить священника, который служил в Дербенте последние 45 лет. После этого террористы подожгли синагогу и застрелили там охранника и полицейского.
В Махачкале группа боевиков атаковала Свято-Успенский кафедральный собор. От их рук погиб охранник, который закрывал двери церкви, чтобы спрятать прихожан. Кроме того, террористы напали на пост ДПС в Махачкале на улице Ермошкина и подожгли синагогу, которая находится рядом.
Жертвами террористических атак в Дагестане стали 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. Более 40 человек пострадали.
В результате контртеррористической операции силовики ликвидировали трёх нападавших в Махачкале и двух — в Дербенте. СКР расследует дело по статье о совершении теракта.
Один из ликвидированных боевиков — 28-летний спортсмен ММА из Дербента Гаджимурад Кагиров, двоюродный племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Следствие предполагает, что Кагиров мог быть координатором террористической ячейки, сообщил источник RT.
- Слева — 66-летний священник Николай Котельников, убитый боевиками. Справа — 28-летний Гаджимурад Кагиров, напавший на церковь в Дербенте
- © Соцсети
Кагиров был мастером спорта по вольной борьбе. За карьеру в ММА он провёл два боя и оба выиграл.
В 2021 году дагестанский суд оштрафовал мужчину за то, что он находился на улице в пьяном виде, громко матерился и не реагировал на просьбы полиции. Согласно базе ФССП, Кагиров задолжал по кредитам и штрафам около 100 тыс. рублей.
Ещё двое ликвидированных боевиков — 31-летний Осман Омаров и 32-летний Абдусамад Амадзиев — младший сын и племянник экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. СМИ писали, что в нападении также участвовал ещё один его сын — 37-летний Адиль, однако позднее на этот счёт поступала противоречивая информация.
Магомеда Омарова отстранили от должности сразу после того, как стало известно о его родстве с террористами. Как сообщил источник RT, близкий к следствию, Омаров знал, что двое его сыновей являются ваххабитами и поддерживают взгляды «Аль-Каиды»*, однако не стал сообщать об этом в ФСБ.
25 июня Ленинский суд Махачкалы арестовал Магомеда Омарова на десять суток по административной статье, сообщили RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
- В ходе терактов и КТО в Дагестане погибли 16 правоохранителей
- © Соцсети
В ходе КТО также были ликвидированы 36-летний Али Закаригаев и 42-летний Далгат Даудов, которые проживали в селе Сергокала.
Родственники Закаригаева рассказали RT, что мужчина вёл бизнес по продаже БАД и для этого регулярно ездил в Турцию. Там у него якобы были постоянные покупатели, которым он поставлял дорогие витамины. Сообщается, что отец Закаригаева был единственным поставщиком бензина в администрацию Сергокалинского района.
Жители Сергокалы рассказали RT, что Далгат Даудов имел связи с одной из кавказских террористических ячеек, однако эта информация ходила по селу на уровне слухов. Даудов работал строителем в жилищно-строительном кооперативе «Ров-Строй», бенефициаром которого был Осман Омаров.
«Хотели поставить своего имама»
Как выяснил RT, строительная компания Омарова возводила в его родном селе два жилищных комплекса. Квартира-студия площадью 50 кв. м в одном из них продаётся за 2,1 млн рублей.
Официально руководителем компании значится Халид Р. При этом во всех объявлениях о продаже квартир и найме рабочих указан личный номер Османа Омарова.
Весной прошлого года «Ров-Строй» закончил возведение в Сергокале новой мечети Тауба. Средства на строительство собирали через соцсети, объявив, что это благотворительный проект.
Разрешение на строительство мечети братья Омаровы получили от своего дяди — главы администрации сельского поселения «Сельсовет «Сергокалинский» Ибрагима Омарова. Об этом RT рассказал замглавы администрации Сергокалинского района Зубайру Умаров.
- Слева — экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Справа — глава администрации сельского поселения «Сельсовет «Сергокалинский» Ибрагим Омаров
- © Соцсети
При этом собеседник не смог объяснить, когда и как был получен зелёный свет на открытие мечети, построенной на муниципальной земле. По его словам, о работе религиозного объекта перед Министерством по нацполитике и религии региона никто не отчитывался.
«Ни в одном районном учёте этот объект не зарегистрирован ни как мечеть, ни как молельный дом. Поэтому он есть на муниципальной земле, но его нет», — сказал Умаров.
При этом официальных жалоб на мечеть Тауба в администрацию района никогда не поступало.
Сам Ибрагим Омаров сказал RT, что до террористических атак администрация не уделяла внимания вопросу, кто возводит новые мечети.
Однако сразу после открытия мечети Тауба у дагестанского муфтията появились вопросы к тому, какие идеи проповедуют там прихожанам. Так, председатель муфтията Республики Дагестан Магомед Мангуев пояснил, что в мечети работал имам, который не был официально назначен религиозными властями.
«Мы его не назначали, эта мечеть в структуру муфтията не входит», — пояснил собеседник.
Как отметил Мангуев, в мечетях, подчинённых муфтияту, проверяют имамов: регулярно приглашают их на собрания, чтобы проконтролировать их грамотность, знания, взгляды. По его словам, имам мечети Тауба не приходил ни на одно такое собрание.
«Всё, что (потенциальный имам. — RT) собой представляет, мы пристально изучаем, а потом назначаем его имамом. И за тех имамов, которых назначает муфтият, мы берём ответственность — за все их деяния. К сожалению, в Дагестане есть такие мечети — их немного, — которые нам не подчиняются. Мы не можем нести ответственность за их имамов (о чём они прихожанам говорят, что прививают), потому что у нас туда доступа нет», — сказал зампредседателя муфтията Дагестана.
Несколько жителей Сергокалы на условиях анонимности рассказали RT, что мечеть Тауба якобы была известна проповедованием ваххабистских взглядов. По словам одного из жителей, в селе все знали, что братья Омаровы, которые посещали новую мечеть, поддерживали радикальные исламистские идеи.
Один из постоянных прихожан Центральной мечети в Сергокале рассказал RT, что именно из-за разногласий в религиозных взглядах Осман и Адиль Омаровы в 2021 году начали строить свою отдельную мечеть Тауба.
- Мечеть Тауба, которую построили на частные деньги Осман и Адиль Омаровы
- RT
«Они хотели поставить там своего имама, чтобы своё течение толковать, проповедовать. Туда они вовлекли всю свою компанию, кто у них работал, кто строил у них жилые комплексы. Всего около 30 человек их было», — сказал собеседник.
По его словам, Омаровы зазывали прихожан Центральной мечети молиться только в Таубе, говорили, что только у них «правильный намаз».
Ещё один сотрудник Центральной мечети в беседе с RT рассказал, что все жители села знали о связях Омаровых, поэтому не решались конфликтовать открыто.
«Пытались закрыть (их деятельность. — RT), но без толку. У них крыша была. Честно говоря, то, что это случилось, было ожидаемо... Их (террористов. — RT) прикрывали», — сказал собеседник.
«Высокомерные, резкие парни»
RT удалось поговорить также с имамом мечети Тауба. Рамзан Сулейманов рассказал, что за два месяца до террористических атак между ним и Османом Омаровым произошёл конфликт, переросший в драку. По словам собеседника, Осман вместе с братом потребовал сделать главой мечети своего знакомого Зураба.
«Они начали агрессивно свою идеологию там толковать, хотели меня убрать оттуда и своего человека поставить. И у нас пошло разногласие, что у них радикальное течение было, а у нас традиционный ислам», — сказал Сулейманов.
По его словам, Омаров даже вымогал у него 50 тыс. рублей как зарплату новому главе мечети. Сам Зураб незадолго до терактов уехал из России в Саудовскую Аравию — якобы совершать хадж, добавил собеседник.
RT нашёл мечеть на окраине Сергокалы, которую начали строить Омаровы. В соцсетях «Ров-Строя» администраторы группы 21 апреля писали, что «мечеть растёт» и строители уже возвели стены и фундамент.
- Ещё одну мечеть Осман и Адиль Омаровы стали строить после конфликта с имамом мечети Тауба
- RT
Все жители Сергокалы, не являющиеся родственниками Омаровых, с которыми пообщался RT, рассказали, что братья Адиль и Осман Омаровы имели дурную славу.
«Высокомерные, резкие парни. Страшные люди. Мы их старались обходить стороной. А если они появлялись в публичном месте, то там сразу становилось тихо», — сказал один из собеседников.
В 2018 году один из братьев подрался с местным фермером. Согласно полицейскому отчёту, вместе с приятелем Омаров побил мужчину, а тот открыл по ним огонь из газового пистолета.
В личной беседе с RT фермер подтвердил, что несколько лет конфликтовал с семьёй Омаровых. По его словам, Осман с подельниками подожгли его кафе, угрожали и несколько раз избивали. После поджога мужчина написал заявление в полицию, однако дело возбуждено не было.
В свою очередь, родственники Омаровых, которые согласились пообщаться с RT, сказали, что не подозревали ни Османа, ни Адиля в радикализме и их участие в террористической ячейке стало для них неожиданностью.
Ибрагим Омаров признался, что теперь члены его семьи не знают, что им делать, если они встретятся с родственниками погибших во время теракта в Дагестане. «Мы не знаем, где мы будем... У всех людей, у которых они унесли жизни, есть родственники, есть братья», — добавил мужчина.
Между тем следователи продолжают устанавливать всех причастных к террористической ячейке.
На днях суд Дагестана арестовал до 23 августа ещё одного подозреваемого — сообщника боевиков. По версии следствия, гражданин К. вступил в группу Османа Омарова, но отказался давать ему присягу, поэтому 23 июня не участвовал в нападениях.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.