«Хотели поставить своего человека»: предполагаемый подельник террористов Омаровых успел скрыться из России

У боевиков, совершивших теракты в Дагестане 23 июня, был ещё как минимум один сообщник, выяснил RT. По предварительным данным, мужчина по имени Зураб должен был заниматься распространением радикальной идеологии. Для этого террористы хотели построить ещё одну мечеть в родном селе, чтобы в ней мог проповедовать их подельник. По имеющимся данным, незадолго до терактов Зураб выехал из России. RT побывал в родном селе семьи Омаровых и выяснил, как они зарабатывали деньги, почему конфликтовали с местными жителями и зачем строили новые мечети.

Предполагаемый сообщник боевиков, совершивших атаки в Дагестане 23 июня, успел выехать из России незадолго до терактов, выяснил RT. По некоторым данным, мужчина мог отвечать в группировке за распространение идеологии радикального исламизма.

За два месяца до нападения братья Омаровы пытались назначить своего подельника имамом в мечети, которую они строили на частные пожертвования в родном селе Сергокала.

Источник RT в правоохранительных органах добавил, что сейчас следователи выясняют, какие задачи выполняли все участники террористической ячейки, откуда получали финансирование и указания.

Родственники чиновников и спортсмен

Вечером 23 июня террористы практически одновременно открыли огонь в двух городах Дагестана. В Дербенте вооружённые автоматами боевики ворвались на территорию православного храма Покрова Пресвятой Богородицы, где только что закончилась служба в честь праздника Святой Троицы. В церкви находились около 40 прихожан.

Нападавшие убили 66-летнего настоятеля Николая Котельникова и попытались поджечь церковь. По данным СМИ, террористы заранее договорились убить священника, который служил в Дербенте последние 45 лет. После этого террористы подожгли синагогу и застрелили там охранника и полицейского.

В Махачкале группа боевиков атаковала Свято-Успенский кафедральный собор. От их рук погиб охранник, который закрывал двери церкви, чтобы спрятать прихожан. Кроме того, террористы напали на пост ДПС в Махачкале на улице Ермошкина и подожгли синагогу, которая находится рядом.

Жертвами террористических атак в Дагестане стали 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. Более 40 человек пострадали.

В результате контртеррористической операции силовики ликвидировали трёх нападавших в Махачкале и двух — в Дербенте. СКР расследует дело по статье о совершении теракта.

Один из ликвидированных боевиков — 28-летний спортсмен ММА из Дербента Гаджимурад Кагиров, двоюродный племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Следствие предполагает, что Кагиров мог быть координатором террористической ячейки, сообщил источник RT.

Слева — 66-летний священник Николай Котельников, убитый боевиками. Справа — 28-летний Гаджимурад Кагиров, напавший на церковь в Дербенте

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Кагиров был мастером спорта по вольной борьбе. За карьеру в ММА он провёл два боя и оба выиграл.

В 2021 году дагестанский суд оштрафовал мужчину за то, что он находился на улице в пьяном виде, громко матерился и не реагировал на просьбы полиции. Согласно базе ФССП, Кагиров задолжал по кредитам и штрафам около 100 тыс. рублей.

Ещё двое ликвидированных боевиков — 31-летний Осман Омаров и 32-летний Абдусамад Амадзиев — младший сын и племянник экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. СМИ писали, что в нападении также участвовал ещё один его сын — 37-летний Адиль, однако позднее на этот счёт поступала противоречивая информация.

Магомеда Омарова отстранили от должности сразу после того, как стало известно о его родстве с террористами. Как сообщил источник RT, близкий к следствию, Омаров знал, что двое его сыновей являются ваххабитами и поддерживают взгляды «Аль-Каиды»*, однако не стал сообщать об этом в ФСБ.

25 июня Ленинский суд Махачкалы арестовал Магомеда Омарова на десять суток по административной статье, сообщили RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

В ходе терактов и КТО в Дагестане погибли 16 правоохранителей

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В ходе КТО также были ликвидированы 36-летний Али Закаригаев и 42-летний Далгат Даудов, которые проживали в селе Сергокала.

Родственники Закаригаева рассказали RT, что мужчина вёл бизнес по продаже БАД и для этого регулярно ездил в Турцию. Там у него якобы были постоянные покупатели, которым он поставлял дорогие витамины. Сообщается, что отец Закаригаева был единственным поставщиком бензина в администрацию Сергокалинского района.

Жители Сергокалы рассказали RT, что Далгат Даудов имел связи с одной из кавказских террористических ячеек, однако эта информация ходила по селу на уровне слухов. Даудов работал строителем в жилищно-строительном кооперативе «Ров-Строй», бенефициаром которого был Осман Омаров.

«Хотели поставить своего имама»

Как выяснил RT, строительная компания Омарова возводила в его родном селе два жилищных комплекса. Квартира-студия площадью 50 кв. м в одном из них продаётся за 2,1 млн рублей.

Официально руководителем компании значится Халид Р. При этом во всех объявлениях о продаже квартир и найме рабочих указан личный номер Османа Омарова.

Весной прошлого года «Ров-Строй» закончил возведение в Сергокале новой мечети Тауба. Средства на строительство собирали через соцсети, объявив, что это благотворительный проект.

Разрешение на строительство мечети братья Омаровы получили от своего дяди — главы администрации сельского поселения «Сельсовет «Сергокалинский» Ибрагима Омарова. Об этом RT рассказал замглавы администрации Сергокалинского района Зубайру Умаров.

Слева — экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Справа — глава администрации сельского поселения «Сельсовет «Сергокалинский» Ибрагим Омаров

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При этом собеседник не смог объяснить, когда и как был получен зелёный свет на открытие мечети, построенной на муниципальной земле. По его словам, о работе религиозного объекта перед Министерством по нацполитике и религии региона никто не отчитывался.

«Ни в одном районном учёте этот объект не зарегистрирован ни как мечеть, ни как молельный дом. Поэтому он есть на муниципальной земле, но его нет», — сказал Умаров.

При этом официальных жалоб на мечеть Тауба в администрацию района никогда не поступало.

Сам Ибрагим Омаров сказал RT, что до террористических атак администрация не уделяла внимания вопросу, кто возводит новые мечети.

Однако сразу после открытия мечети Тауба у дагестанского муфтията появились вопросы к тому, какие идеи проповедуют там прихожанам. Так, председатель муфтията Республики Дагестан Магомед Мангуев пояснил, что в мечети работал имам, который не был официально назначен религиозными властями.

«Мы его не назначали, эта мечеть в структуру муфтията не входит», — пояснил собеседник.

Как отметил Мангуев, в мечетях, подчинённых муфтияту, проверяют имамов: регулярно приглашают их на собрания, чтобы проконтролировать их грамотность, знания, взгляды. По его словам, имам мечети Тауба не приходил ни на одно такое собрание.

«Всё, что (потенциальный имам. — RT) собой представляет, мы пристально изучаем, а потом назначаем его имамом. И за тех имамов, которых назначает муфтият, мы берём ответственность — за все их деяния. К сожалению, в Дагестане есть такие мечети — их немного, — которые нам не подчиняются. Мы не можем нести ответственность за их имамов (о чём они прихожанам говорят, что прививают), потому что у нас туда доступа нет», — сказал зампредседателя муфтията Дагестана.

Несколько жителей Сергокалы на условиях анонимности рассказали RT, что мечеть Тауба якобы была известна проповедованием ваххабистских взглядов. По словам одного из жителей, в селе все знали, что братья Омаровы, которые посещали новую мечеть, поддерживали радикальные исламистские идеи.

Один из постоянных прихожан Центральной мечети в Сергокале рассказал RT, что именно из-за разногласий в религиозных взглядах Осман и Адиль Омаровы в 2021 году начали строить свою отдельную мечеть Тауба.

Мечеть Тауба, которую построили на частные деньги Осман и Адиль Омаровы

RT

«Они хотели поставить там своего имама, чтобы своё течение толковать, проповедовать. Туда они вовлекли всю свою компанию, кто у них работал, кто строил у них жилые комплексы. Всего около 30 человек их было», — сказал собеседник.

По его словам, Омаровы зазывали прихожан Центральной мечети молиться только в Таубе, говорили, что только у них «правильный намаз».

Ещё один сотрудник Центральной мечети в беседе с RT рассказал, что все жители села знали о связях Омаровых, поэтому не решались конфликтовать открыто.

«Пытались закрыть (их деятельность. — RT), но без толку. У них крыша была. Честно говоря, то, что это случилось, было ожидаемо... Их (террористов. — RT) прикрывали», — сказал собеседник.

«Высокомерные, резкие парни»

RT удалось поговорить также с имамом мечети Тауба. Рамзан Сулейманов рассказал, что за два месяца до террористических атак между ним и Османом Омаровым произошёл конфликт, переросший в драку. По словам собеседника, Осман вместе с братом потребовал сделать главой мечети своего знакомого Зураба.

«Они начали агрессивно свою идеологию там толковать, хотели меня убрать оттуда и своего человека поставить. И у нас пошло разногласие, что у них радикальное течение было, а у нас традиционный ислам», — сказал Сулейманов.

По его словам, Омаров даже вымогал у него 50 тыс. рублей как зарплату новому главе мечети. Сам Зураб незадолго до терактов уехал из России в Саудовскую Аравию — якобы совершать хадж, добавил собеседник.

RT нашёл мечеть на окраине Сергокалы, которую начали строить Омаровы. В соцсетях «Ров-Строя» администраторы группы 21 апреля писали, что «мечеть растёт» и строители уже возвели стены и фундамент.

Ещё одну мечеть Осман и Адиль Омаровы стали строить после конфликта с имамом мечети Тауба

RT

Все жители Сергокалы, не являющиеся родственниками Омаровых, с которыми пообщался RT, рассказали, что братья Адиль и Осман Омаровы имели дурную славу.

«Высокомерные, резкие парни. Страшные люди. Мы их старались обходить стороной. А если они появлялись в публичном месте, то там сразу становилось тихо», — сказал один из собеседников.

В 2018 году один из братьев подрался с местным фермером. Согласно полицейскому отчёту, вместе с приятелем Омаров побил мужчину, а тот открыл по ним огонь из газового пистолета.

В личной беседе с RT фермер подтвердил, что несколько лет конфликтовал с семьёй Омаровых. По его словам, Осман с подельниками подожгли его кафе, угрожали и несколько раз избивали. После поджога мужчина написал заявление в полицию, однако дело возбуждено не было.

В свою очередь, родственники Омаровых, которые согласились пообщаться с RT, сказали, что не подозревали ни Османа, ни Адиля в радикализме и их участие в террористической ячейке стало для них неожиданностью.

Ибрагим Омаров признался, что теперь члены его семьи не знают, что им делать, если они встретятся с родственниками погибших во время теракта в Дагестане. «Мы не знаем, где мы будем... У всех людей, у которых они унесли жизни, есть родственники, есть братья», — добавил мужчина.

Между тем следователи продолжают устанавливать всех причастных к террористической ячейке.

На днях суд Дагестана арестовал до 23 августа ещё одного подозреваемого — сообщника боевиков. По версии следствия, гражданин К. вступил в группу Османа Омарова, но отказался давать ему присягу, поэтому 23 июня не участвовал в нападениях.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.