В течение трёх лет: Россия планирует выйти на первое место по поставкам природного газа в Китай

Россия за три года может стать крупнейшим поставщиком природного газа в Китай, считают в «Газпроме». Добиться такого результата в компании планируют за счёт вывода на полную мощность трубопровода «Сила Сибири» в 2025-м и введения в эксплуатацию дальневосточного маршрута в 2027-м. Обе магистрали позволят ежегодно прокачивать в азиатскую республику почти 40 млрд куб. м топлива. При этом в случае запуска проекта «Сила Сибири — 2» Москва будет отгружать Пекину ещё 50 млрд куб. м. Это, как полагают специалисты, поможет России частично компенсировать потерю газового рынка Европы.

В течение следующих трёх лет Россия может выйти на первое место по поставкам природного газа в Китай. Об этом в пятницу, 28 июня, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, сейчас компания планомерно увеличивает прокачку энергоресурса в КНР по трубопроводу «Сила Сибири». Так, если в 2022 году по магистрали прошло 15,4 млрд куб. м сырья, то в 2023-м объём вырос в полтора раза — до 22,7 млрд куб. м. В 2024-м показатель может достигнуть 30 млрд, а в 2025-м — максимально возможных 38 млрд куб. м. Причём в 2027-м планируется начать поставки ещё 10 млрд куб. м в год по газопроводу с Дальнего Востока.

«Российский газ востребован в Китае. В 2023 году наши поставки в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства. В начале этого года мы продолжили обновлять исторические рекорды суточного экспорта китайским потребителям... С выходом «Силы Сибири» и дальневосточного маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», — подчеркнул Миллер.

Как полагают в «Газпроме», в ближайшие годы благодаря динамичному развитию китайской экономики спрос на природный газ в стране продолжит расти быстрее, чем в других государствах мира. В результате уже к середине века потребление этого энергосырья в КНР может удвоиться, добавил Алексей Миллер.

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По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году Москва получила от Пекина за прокачку трубопроводного газа $6,4 млрд. Больше заработала только Туркмения ($9,6 млрд). Наряду с этим Россия направила в Китай 8,1 млн т сжиженного природного газа (СПГ) на $5,2 млрд и вышла на третье место в рейтинге главных продавцов этого энергоресурса, уступив лишь Австралии (24,2 млн т на $14,8 млрд) и Катару (16,7 млн т на $10,3 млрд).

Москва начала активнее поставлять газ Китаю с 2022 года по мере снижения экспорта в страны Европейского союза. Причиной этому послужили антироссийские санкции Брюсселя и заявленное ЕС стремление снизить свою энергетическую зависимость от РФ.

Так, прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из России в Евросоюз через свою территорию, а транспортировка энергоресурса по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях. В результате если ещё в 2021 году страны ЕС закупили у Москвы 150,2 млрд куб. м газа, включая СПГ, то в 2022-м объём сократился до 78,8 млрд, а в 2023-м — до 42,9 млрд, свидетельствуют материалы Евростата.

«За счёт увеличения поставок в Китай мы сможем частично компенсировать потерю европейского рынка. При полной загрузке «Силы Сибири» и дальневосточного маршрута через них можно будет ежегодно прокачивать 48 млрд куб. м газа, а в случае запуска трубопровода «Сила Сибири — 2» у нас появится возможность отгружать в КНР ещё 50 млрд. В целом это позитивный сигнал для отрасли, так как мы постепенно всё же наращиваем объёмы добычи и экспорта. Причём наряду с Китаем мы увеличиваем поставки в Среднюю Азию, например в Узбекистан и Казахстан», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, у России в перспективе может появиться возможность увеличить поставки природного газа в Турцию. Таким мнением с RT поделился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В настоящий момент Москва отгружает сырьё республике по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» общей мощностью около 32 млрд куб. м в год. Через первую магистраль Анкара качает ресурс для внутреннего потребления, а через вторую топливо идёт в южные страны ЕС. При этом российская сторона прорабатывает идею строительства дополнительных трубопроводов в рамках инициативы по созданию в Турции крупнейшего в Европе газораспределительного центра.

«За счёт создания газового хаба в Турции Россия могла бы компенсировать все выпавшие объёмы экспорта голубого топлива, так как оттуда его смогут покупать те же страны Евросоюза. Однако в этом вопросе пока ещё сохраняются риски внешнего давления», — добавил Чернов.

«Завело Европу в рецессию»

На фоне сокращения поставок российского газа Евросоюзу тоже пришлось переориентировать часть торговых потоков. Если прежде Москва занимала более 40% в общем объёме газового импорта ЕС, то теперь этот показатель составляет менее 15%. В то же время доля США на рынке, напротив, увеличилась с 6 до 19%, Норвегии — с 24 до 30%, стран Северной Африки — с 13 до 14%, а других государств — с 12 до 21%.

Впрочем, полностью заместить российское топливо Европа не смогла и была вынуждена снизить его потребление. Так, в 2021 году ЕС суммарно закупил свыше 334 млрд куб. м сырья, а по итогам 2023-го показатель упал ниже 290 млрд.

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«Евросоюз стал сокращать потребление газа из-за высоких цен. Топливо стало заметно дорожать в регионе ещё в 2021 году, а в 2022-м кризис усугубили введённые против Москвы ограничения. В итоге многие энергоёмкие предприятия очень сильно пострадали и закрылись. Конечно, сейчас цены уже стабилизировались, но это произошло не потому, что на рынок пришёл кто-то вместо нас, а именно из-за кардинального падения спроса», — пояснил Игорь Юшков.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Чернов. Причём, как отметил эксперт, вместо закрытия многие европейские компании начали переносить производство в США, где им были предоставлены различные стимулы и льготы. ЕС, в свою очередь, столкнулся с разгоном инфляции, падением реальных доходов населения и повышением процентных ставок, что в конечном итоге «завело Европу в рецессию», добавил аналитик.

По данным Международного валютного фонда, в 2023 году объём ВВП Евросоюза увеличился лишь на 0,6%, тогда как в Германии — крупнейшей экономике объединения — показатель и вовсе сократился на 0,3%. Для сравнения: в США рост составил 2,5%, в России — 3,6%, а в Китае — 5,2%.