СК опубликовал видео задержаний по делу о пожаре во Фрязине
Они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязине — ч. 3 ст. 238 УК России.
Ранее сообщалось, что были задержаны заместитель генерального директора компании «Исприн» и представитель собственника здания, которых подозревают в оказании небезопасных услуг, из-за чего в здании во Фрязине произошёл пожар и погибли люди.
Шесть человек погибли при пожаре во Фрязине.