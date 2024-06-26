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СК опубликовал видео задержаний по делу о пожаре во Фрязине

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Следственный комитет опубликовал видео задержания заместителя генерального директора ООО «Исприн» и представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине.

Они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязине — ч. 3 ст. 238 УК России.

Ранее сообщалось, что были задержаны заместитель генерального директора компании «Исприн» и представитель собственника здания, которых подозревают в оказании небезопасных услуг, из-за чего в здании во Фрязине произошёл пожар и погибли люди.

Шесть человек погибли при пожаре во Фрязине.

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