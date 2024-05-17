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Кардиолог Хомицкая посоветовала не пить кофе за полчаса до измерения давления

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Врач-кардиолог, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» кандидат медицинских наук Юнона Хомицкая рассказала, как правильно измерять артериальное давление.
Кардиолог Хомицкая посоветовала не пить кофе за полчаса до измерения давления
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она, в частности, посоветовала использовать подходящую по размеру манжету.

Измерение необходимо проводить до приёма антигипертензивных препаратов. Также за полчаса до процедуры не стоит курить или пить кофе.

«Накладывайте манжету на обнажённое плечо, а не на закатанную манжету одежды. Манжета должна быть на уровне середины грудины на 2—3 см выше локтевой ямки. Измеряемому следует откинуться на спинку стула и не скрещивать ноги», — заявила Хомицкая.

По её словам, важно расслабить руку и положить её на ровную поверхность на уровне сердца.

Ранее, как сообщало «Радио 1», специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.

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