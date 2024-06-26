Рябков допустил военно-технический ответ США в связи с атакой на Севастополь

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков допустил возможность того, что российская сторона пойдёт на военно-технический ответ на действия американских властей в связи с атакой на Севастополь.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в сети опубликовали момент непосредственного падения частей ракеты ATACMS в море и на пляж в Севастополе.

До этого «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что итоговое число пострадавших в результате атаки украинцев американскими ракетами АТACMS на Севастополь составило 153, при этом четверо погибли.