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WSJ: в США обеспокоены риском роста цен на нефть перед выборами из-за санкций

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В администрации американского лидера Джо Байдена на фоне предстоящих выборов опасаются, что санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы могут привести к росту цен на нефть.
WSJ: в США обеспокоены риском роста цен на нефть перед выборами из-за санкций
  • AP

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что власти США также хотят сохранить стабильные цены на газ, поощряя поступление нефти на мировые рынки.

«Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей нефти», — говорится в материале.

В статье уточняется, что более мягкие, чем ожидалось, санкции в отношении крупных производителей нефти «расстраивают некоторых сотрудников Министерства финансов».

Ранее стало известно, что ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ограничит доступ танкеров с нефтью из России к европейским портам.

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