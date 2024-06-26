WSJ: в США обеспокоены риском роста цен на нефть перед выборами из-за санкций

В администрации американского лидера Джо Байдена на фоне предстоящих выборов опасаются, что санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы могут привести к росту цен на нефть.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что власти США также хотят сохранить стабильные цены на газ, поощряя поступление нефти на мировые рынки.

«Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей нефти», — говорится в материале.

В статье уточняется, что более мягкие, чем ожидалось, санкции в отношении крупных производителей нефти «расстраивают некоторых сотрудников Министерства финансов».

Ранее стало известно, что ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ограничит доступ танкеров с нефтью из России к европейским портам.