WSJ: в США обеспокоены риском роста цен на нефть перед выборами из-за санкций
- AP
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что власти США также хотят сохранить стабильные цены на газ, поощряя поступление нефти на мировые рынки.
«Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей нефти», — говорится в материале.
В статье уточняется, что более мягкие, чем ожидалось, санкции в отношении крупных производителей нефти «расстраивают некоторых сотрудников Министерства финансов».
Ранее стало известно, что ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ограничит доступ танкеров с нефтью из России к европейским портам.