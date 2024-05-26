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Анчелотти: для меня было честью тренировать Крооса

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру.
Анчелотти: для меня было честью тренировать Крооса
  • Gettyimages.ru

«Легенда. Уникальный футболист. Великий мадридист. Для меня было честью тренировать тебя, Тони», — написал Анчелотти в соцсетях.

Накануне Кроос провёл последний матч за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» с «Бетисом» (0:0).

Напомним, что игрок завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024 в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля. 34-летний немец также сыграет 1 июня в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что Кроос не сдержал эмоций на прощании с «Реалом».

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