Анчелотти: для меня было честью тренировать Крооса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру.

«Легенда. Уникальный футболист. Великий мадридист. Для меня было честью тренировать тебя, Тони», — написал Анчелотти в соцсетях.

Накануне Кроос провёл последний матч за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» с «Бетисом» (0:0).

Напомним, что игрок завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024 в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля. 34-летний немец также сыграет 1 июня в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что Кроос не сдержал эмоций на прощании с «Реалом».