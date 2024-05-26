Хави: решение об отставке было принято не мной, а людьми сверху
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«Это клуб моей жизни. В этом году дела пошли не очень хорошо, но мы с вами старались изо всех сил. Вы уже знаете, что решение было принято не мной, а клубом, от тех, кто наверху», — передаёт слова Хави AS.
Напомним, что в начале года испанец принял решение покинуть команду по окончании сезона. Но по просьбе руководства команды решил доработать свой контракт, который истекает в 2025 году.
24 мая «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. По итогам сезона команда заняла второе место в Примере.
Ранее сообщалось, что Флик станет главным тренером «Барселоны».