Нурмагомедов: хочу, чтобы во втором-третьем раунде Махачев удосрочил Порье

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке между действующим обладателем пояса Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«У нас есть чётко выработанный план на бой, и я думаю, что Ислам будет ему следовать. Очень хочу, чтобы где-то во втором-третьем раунде Ислам его удосрочил», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале.

Напомним, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.