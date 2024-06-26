Песков: Россия не признаёт ордера МУС об аресте Шойгу и Герасимова
- РИА Новости
«Мы не признаём юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута», — сказал Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, в связи с этим российская сторона не признаёт этих ордеров.
«Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена», — добавил он.
Ранее сообщалось, что досудебная палата МУС решила выдать ордера на «арест» Шойгу и Герасимова.
В аппарате Совбеза России заявила, что решение МУС ничтожно.